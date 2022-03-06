الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

زحام في القاهرة والجيزة.. تعرف على الخريطة المرورية

الحركة المرورية
الحركة المرورية

انتظمت الحركة المرورية صباح اليوم الأحد على المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي  القاهرة والجيزة مع ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام. 

ورصدت المتابعة الميدانية زحاما مروريا بالطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري في الجيزة، وشارعي فيصل وشارل دي جول وكوبري 6 أكتوبر. 

وشهدت حركة المركبات زحاما مروريا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء  – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

وتباطأت الحركة المرورية أمام قائدى السيارات أعلى الطرق إسكندرية الزراعي المتجهة إلى وسط العاصمة وكذا مع تقاطع الطريق الدائري بسبب أعمال الإنشاءات والطريق الدائرى المتجهة إلى شرق القاهرة.

كما ظهرت كثافات مرورية أمام قائدي السيارات القادم من مناطق شرق القاهرة إلى  طريق المحور وأكتوبر والمريوطية أعلى الطريق الدائري. 

الحركة المرورية الطريق الدائري الدائرى الأوسطى حركة المركبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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