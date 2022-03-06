الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رصف 800 متر بشوارع أشمون في المنوفية

سامي سرور رئيس مركز
سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون

كشف سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون خلال جولاته الميدانية الموسعة لمتابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها بشوارع المدينة، عن استمرار أعمال الرصف والتطوير، حيث تفقد سرور التجهيزات النهائية التي تتم بشارع الثورة لاستكمال أعمال الرصف به حيث تم رصف حوالي 800 م من إجمالي 1600م والذي يتم رصفة بداية من مسجد أبو ضلع وحتي تقاطع شارع بور سعيد.

كما تفقد سامي سرور، رئيس مدينة أشمون استكمال أعمال التطوير التي تتم بشارع الجامعة، وجارِ الانتهاء من تطوير باقي الطريق حيث تم رصف حوالي 1200م من إجمالي 1500م، والذي يتم رصفة بداية من وحدة مرور أشمون حتى مزلقان السكه الحديد، وجاري العمل في تطوير شارع الجامعة الخلفي، حيث تم وضع طبقة السن وفردها ودمكها والذي سيتم رصفة بطول حوالي 1300م، وجارِ أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية لرصف شارع الحسين بن علي والذي سيتم رصفة بطول حوالي 730م.

وأشار رئيس مدينة أشمون إلى بدء الأعمال في شارع كفر زلابية والذي تم وضع طبقة السن وفردها ودمكها وجارِ الانتهاء من إنشاء الأرصفة والبلدورات وتركيب الانترلوك والذي سيتم رصفة بطول 400م، كما تفقد سرور أعمال التطوير التي تتم بالشارع الخلفي والمجاور لعبد المنعم رياض حيث جاري عمل الأرصفة وتركيب الانترلوك به ،كما جاري رفع مطابق المياه والصرف الصحي وغرف صرف الأمطار للشوارع الجاري تطويرها للبدء في أعمال الرصف بها خلال الفترة القادمة.

وأكد سامي سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون على أنه سيتم تم تطوير وتجهيز باقي الشوارع الأخرى بالمدينة تباعاً تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بها هي الأخرى، موضحًا أنها ستشهد طفرة كبيرة في قطاع رصف الطرق، وأن خلال أيام قليلة سيكون هناك تغييراً حقيقياً بالمدينة بعد الانتهاء من رصف كافة الشوارع لتظهر أشمون بالمظهر الذي يليق بها كأجمل مدينة ليكون عام 2022 هو عام الأمل وحصاد الخير لمركز ومدينة أشمون.

جامعة الصرف الصحي بداية مزلقان تطوير السكة الحديد صحي المنوفية

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