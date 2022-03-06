«زيلينسكى» يشكر إيلون ماسك على دعم الأوكرانيين بخدمة «ستارلينك»

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لدعمه أوكرانيا بخدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

وقال "زيلنيسكي" عبر "تويتر": "الأسبوع المقبل سوف نتسلم حزمة من أنظمة ستارلينك للمدن المدمرة"، معربًا عن شكره لماسك على"دعم أوكرانيا بالكلمات والأفعال".

وتابع الرئيس الأوكراني، أنه خلال محادثة مع "ماسك" ناقش الرجلان أيضًا "المشاريع الفضائية الممكنة، ولكن سأتحدث عن ذلك بعد الحرب".

وستساعد أقمار ستارلينك، التي بنتها شركة سبيس إكس المملوكة لماسك، الأوكرانيين على الوصول إلى خدمة الإنترنت إذا فشلت أو تدمرت شبكات الاتصالات نتيجة العمال العدائية.

وتتضمن خدمة الإنترنت المعتمدة على الأقمار الاصطناعية إرسال بيانات الإنترنت إلى الفضاء عبر إشارات الراديو، وتبث المحطات الأرضية على الكوكب الإشارات إلى الأقمار الاصطناعية في المدار، والتي تنقل البيانات إلى المستخدمين على الأرض.

وتشغل "ستارلينك" أكثر من ألفي قمر اصطناعي ولديها محطات أرضية حول العالم توفر خدمة الإنترنت.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو نشره من داخل مكتبه عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "أنا موجود في كييف ومعي مساعدي أندريه يرماك، وأنهما يعملان بجدية"، مشيرًا إلى أنهما يحبان الركض والجري، لكن هذا الوقت ليس مناسبًا.

وتابع: "يوميًا تظهر العديد من الشائعات تفيد بهروبي خارج أوكرانيا، لكن كما ترون، فأنا متواجد هنا في مكتبي، أندريه يرماك موجود هنا أيضًا ولم نهرب لأي مكان، نحن نعمل ونحب الجري، لكن الوقت الحالي ليس مناسبًا للتمارين، المجد لأوكرانيا والنصر للأبطال".

يأتي هذا فيما سبق، وقال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما"، أمس الجمعة، إن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى غادر أوكرانيا وانتقل إلى بولندا.

يأتي هذا فيما قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن فلاديمير زيلينسكي، الرجل الأكثر تهديدًا على هذا الكوكب هذه الأيام مازال يبتسم، ويؤكد أن "الحياة كما هي.. أنا لازلت على قيد الحياة والشعور بأنني مهم للآخرين أمر جيد.. المعنويات جيدة، والفريق يعمل، ولم يغادر أحد"، هكذا اعترف الزعيم الأوكراني، الذي يعد سقوطه أو اغتياله من أهداف حرب موسكو.