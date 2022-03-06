الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تدعو مواطنيها بروسيا للمغادرة فى ظل القيود الخاصة بحركة النقل الجوى

فرنسا
فرنسا

أوصت باريس الفرنسيين في روسيا بمغادرتها في ظل القيود الخاصة بحركة النقل الجوي مع روسيا.

 

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته إن "السفر إلى روسيا أو منها يواجه صعوبات كبيرة بسبب إغلاق المجال الجوي بين روسيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن شركة "أيروفلوت" الروسية أعلنت تعليق رحلاتها الدولية اعتبارا من 8 مارس.

 

وأضافت: "علما بالنقص في الرحلات الجوية نوصى بشدة الفرنسيين الذين ليس وجودهم في روسيا ضروريا، أن يغادروا طالما ذلك ممكن".

 

وفي وقت سابق من السبت أصدرت هيئة الطيران الروسية توصية لشركات الخطوط الجوية للبلاد بالحد من حركة السفر إلى الخارج.

 

وأوصت هيئة الطيران الروسية بتعليق الرحلات الجوية إلى الخارج اعتبارا من 6 مارس، ومن الخارج بدءا من 8 مارس.

روسيا فرنسا روسي مواطن مواطنيها مغادرة روسيا ا

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