الجيش اليمنى يعلن صد هجوما للحوثيين بمحافظة حجة

أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أنها صدت هجومًا خاطفًا نفذته جماعة "أنصار الله" الحوثية بمديرية عبس غرب محافظة حجة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة "سبأ" اليمنية الحكومية، أن جماعة الحوثي "دفعت بمجاميع مسلحة لمهاجمة مواقع عسكرية في جبهة بني حسن إلا أن أبطال الجيش كانوا لها بالمرصاد".

وأكد أن "أبطال الجيش أجبروا العناصر المهاجمة على التراجع والفرار بعد سقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، إضافة إلى تكبّدها خسائر كبيرة في العتاد بنيران مدفعية الجيش.

وبالتزامن، أشار المصدر إلى استهداف طيران التحالف بعدّة غارات تجمعات متفرقة للحوثيين في عبس، مبينًا أن القصف أسفر عن تدمير معدات وأطقم عسكرية وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجماعة.

بدورها، اتهمت "غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق" في الحديدة التابعة للحوثيين، اليوم السبت، رصد 153 خرقًا لقوى للقوات الحكومية بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما نقلت قناة "المسيرة" الموالة للحوثيين.

وأشارت القناة إلى أن "الخروق شملت 16 خرقًا بقصف مدفعي لعدد 77 قذيفة و116 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة".

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، أن قرار مجلس الأمن الدولي، تصنيف مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية"، وإدانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفها بـ"الأعمال الإرهابية"، وإدراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح، "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح‏".

ورحب "الإرياني" -في تصريح أوردته قناة "اليمن" الفضائية- بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي جدد تأكيد الإجماع الدولي حيال الأزمة اليمنية.

وأشار "الإرياني" إلى أن تأييد 11 دولة من أعضاء مجلس الأمن الدولي للقرار بما فيهم الدول دائمة العضوية، يؤكد القناعة التي ترسخت لدى المجتمع الدولي إزاء ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية، والدعم بحل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث متمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن‏ ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وأكد "الإريانى"، أن القرار يعكس حالة الإجماع الدولي على رفض محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية فرض أمر واقع في اليمن أو السيطرة على أجزاء منه بالقوة والإرهاب، وضرورة ممارسة ضغوط حقيقية للتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والانخراط في جهود إحلال السلام‏.