استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.





وفي سنغافورة، سجلت البلاد 16ألفًا و274 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 819 ألفًا و663 مصابا والوفيات إلى 1073 حالة عقب تسجيل 6 حالات وفاة على مدار أمس





وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 639 حالة إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات 694 ألفًا و 632 حالة إصابة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.





وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية 67 ألفا و 208 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 6 ملايين و640 آلفا و403 إصابات، كما سجلت 9 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 21 ألفا و608 حالات.





وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 173 حالة وفاة، و39 ألفا و 963 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في إيطاليا حتى اليوم إلى 155 ألفا و 782 حالة، بينما وصلت حصيلة الإصابات التراكمية إلى 12 مليون و990 ألفا و223 إصابة.





وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 31 ألفا و 289 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 26 حالة وفاة،وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة في النمسا حتى الآن مليونين و 839 ألفا و 297 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات الى 14 ألفا و986 حالة.





وفي البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 آلفا و 696 إصابة جديدة و20 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى أكثر من 3 ملايين و 322 ألفا و 134 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و182 حالة وفاة.





وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 12 ألفا و997 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و799 ألفا و 259 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 51 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 26 ألفا و143 حالة.





وفي جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية ألف و735 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و683 ألفًا و172 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 99 ألفًا و543 حالة، عقب تسجيل 26 حالة وفاة جديدة.





وأفاد معهد الصحة العامة الفرنسي بوفاة 120 شخصا وإصابة 53 ألفا و678 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 139 ألفا و243 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 23 مليون و11 ألفا و998 إصابة.





ورصدت وزارة الصحة في تشيلي 146 حالة وفاة، و20 ألفا و503 إصابات جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هناك 42 ألفا و955 حالة، وإجمالي الإصابات 3 ملايين و168 ألفا و335 إصابة.





وأبلغ المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل عن وفاة 672 شخص وإصابة 59 ألفا و253 آخرين خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 651 ألفا و927 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 29 مليون و33 ألفا و52 إصابة.