حصاد وزارة الإسكان اليوم.. 23 ألفا سددوا «جدية حجز» طرح الوحدات الجاهزة

شهد حصاد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمؤسسات التابعة لها، اليوم السبت، عددا من الأحداث الهامة، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الأخير للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ طرح الإعلان، وهو ما يؤكد نجاح الإعلان، بمثابة شهادة ثقة من المواطنين لمشروعات الوزارة.

وصرح وزير الإسكان بأن عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تجاوز 15 ألف عميل، كما وصل عدد المواطنين الذين دفعوا مقدم جدية الحجز نحو 23 ألف عميل، بينما تجاوز عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني عدد 57 ألف عميل.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل بالموقع الإلكتروني يشير إلى احتمالية وجود زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين خلال الفترة المقبلة وحتى موعد إغلاق باب التقديم في 8 مارس المقبل.

وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق يدرس زيادة عدد الوحدات الموجودة بالمدن المطروحة ضمن الإعلان، بزيادة تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 13 ألف وحدة سكنية، وذلك لتوفير الوحدات لأكبر عدد ممكن منالمواطنين في ظل الطلبات الكثيرة المقدمة للصندوق.





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قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يمكن للمواطنين الإطلاع على كراسات الشروط الخاصة بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، وكذا سداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية (الخاص بكل مشروع)، ومصروفات التسجيل (التي تبلغ 500 جنيه)، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، حتى 8 مارس المقبل، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدةالسكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز،والثانية من الساعة 9 صباح يوم 16/3/2022 وحتى الساعة 12 منتصف ليل يوم 24/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

وصرحت مي عبد الحميد، بأن الطرح الحالى يتضمن 7 آلاف وحدة سكنية متنوعة المساحة والسعر في عدد من المدن بمحافظات الجمهورية،حيث يتضمن مشروع جنة وحدات فى 5 مدن بمقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، وبمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 151 م2،وبيانها: الشروق - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - 6 أكتوبر - العبور.





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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، تحت رعاية الشركة القابضةلمياه الشرب والصرف الصحى، حملات توعوية بمركز شباب ساحل سليم؛ والذى يعد أحد المراكز السبعة التي تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، بهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها واستخدامها الاستخدام الأمثل لإطالة العمر الافتراضي لتلك المشروعات.





وأوضح اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مياه أسيوط، أن الشركة قامت بتنظيم حملات توعوية فى مركز شباب ساحل سليم شملت ورشة تعليم المبادئ الأولية للسباكة لربات البيوت وورش الرسم والتلوين وحملات طرق الأبواب والتى شارك بها مسئولى الشركةالقابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف "درة" أن هذه الحملات تهدف إلى نشر الوعى بين المواطنين بترشيد استهلاك المياه وتقليل المياه المهدرة للحفاظ على أهم مورد في الحياة.





https://www.dostor.org/3733446