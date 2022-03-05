«مياه أسيوط» توعي شباب ساحل سليم بأهمية ترشيد

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حملات توعوية بمركز شباب ساحل سليم؛ والذى يعد أحد المراكز السبعة التي تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها واستخدامها الاستخدام الأمثل لإطالة العمر الافتراضي لتلك المشروعات.

ورشة تعليم

وأوضح اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مياه أسيوط، أن الشركة قامت بتنظيم حملات توعوية فى مركز شباب ساحل سليم شملت ورشة تعليم المبادئ الأولية للسباكة لربات البيوت وورش الرسم والتلوين وحملات طرق الأبواب والتى شارك بها مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف "درة" أن هذه الحملات تهدف إلى نشر الوعى بين المواطنين بترشيد استهلاك المياه وتقليل المياه المهدرة للحفاظ على أهم مورد فى الحياة.

وأكد أهمية تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصرى والتى يتم تنفيذها فى 150 قرية بـ7 مراكز بمحافظة أسيوط، والتوعية المستمرة لنشر ثقافة الترشيد في المجتمع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق والمشروعات البيئية الأساسية ضمن خطة شاملة لتنمية الصعيد.

وأوضح رئيس مياه أسيوط أن الحملات التوعوية المنطلقة تستهدف كافة القري والمراكز المنفذ بها المبادرة الرئاسية والموجهة بأنشطتها التوعوية المختلفة من عقد ندوات وإقامة ورش رسم وتلوين وتنفيذ ورش سباكة مع ربات البيوت والرائدات الريفيات وحملة طرق الأبواب وتعريفهم بأهمية استخدام القطع الموفرة تأتي بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب وجميع مؤسسات المجتمع المدني التي تتبنى رسالة نشر الفكر التوعوي للمشروعات القومية الكبري والإرتقاء بالوعي الثقافي لدي الجمهور.

وذكر أن الفريق التوعوي يجوب شوارع مركز ساحل سليم لعقد لقاءات مع الأهالي ضمن حملات طرق الأبواب للتواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع بروشورات ومطبوعات توعوية ولصق بوسترات هادفة في الميادين والأماكن العامة والتنويه عن الخدمات التي تقدمها الشركة والجهد المبذول في عملية تنفيذ ومعالجة المياه وتوضيح الآليات المتنوعة لتقديم أي شكوى أو الإبلاغ عن أي أعطال أو طفوحات في خطوط المياه والصرف الصحي، فضلًا عن كيفية متابعة الأحوال المسببة لحدوث ضعف أو انقطاع للمياه لعمل التدابير اللازمة.

ونوه أنه تم تنفيذ ورشة سباكة لتعليم المشاركين على كيفية إصلاح صنابير المياه واصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحي وكذلك توعيتهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام، مع الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الفلاتر وأضرارها على الصحة العامة.