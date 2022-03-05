السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه أسيوط» توعي شباب ساحل سليم بأهمية ترشيد

الندوة
الندوة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حملات توعوية بمركز شباب ساحل سليم؛ والذى يعد أحد المراكز السبعة التي تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها واستخدامها الاستخدام الأمثل لإطالة العمر الافتراضي لتلك المشروعات.

ورشة تعليم 

وأوضح اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مياه أسيوط، أن الشركة قامت بتنظيم حملات توعوية فى مركز شباب ساحل سليم شملت ورشة تعليم المبادئ الأولية للسباكة لربات البيوت وورش الرسم والتلوين وحملات طرق الأبواب والتى شارك بها مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف "درة" أن هذه الحملات تهدف إلى نشر الوعى بين المواطنين بترشيد استهلاك المياه وتقليل المياه المهدرة للحفاظ على أهم مورد فى الحياة.

وأكد أهمية تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصرى والتى يتم تنفيذها فى 150 قرية بـ7 مراكز بمحافظة أسيوط، والتوعية المستمرة لنشر ثقافة الترشيد في المجتمع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق والمشروعات البيئية الأساسية ضمن خطة شاملة لتنمية الصعيد.

وأوضح رئيس مياه أسيوط أن الحملات التوعوية المنطلقة تستهدف كافة القري والمراكز المنفذ بها المبادرة الرئاسية والموجهة بأنشطتها التوعوية المختلفة من عقد ندوات وإقامة ورش رسم وتلوين وتنفيذ ورش سباكة مع ربات البيوت والرائدات الريفيات وحملة طرق الأبواب وتعريفهم  بأهمية استخدام القطع الموفرة تأتي بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب وجميع مؤسسات المجتمع المدني التي تتبنى  رسالة نشر الفكر التوعوي للمشروعات القومية الكبري والإرتقاء بالوعي الثقافي لدي الجمهور.

وذكر أن الفريق التوعوي يجوب شوارع مركز ساحل سليم لعقد لقاءات مع الأهالي ضمن حملات طرق الأبواب للتواصل المباشر مع المواطنين  وتوزيع بروشورات ومطبوعات توعوية ولصق بوسترات هادفة في الميادين والأماكن العامة والتنويه عن الخدمات التي تقدمها الشركة والجهد المبذول في عملية تنفيذ ومعالجة المياه وتوضيح الآليات المتنوعة لتقديم أي شكوى أو الإبلاغ عن أي أعطال أو طفوحات في خطوط المياه والصرف الصحي، فضلًا عن كيفية متابعة الأحوال المسببة لحدوث ضعف أو انقطاع للمياه لعمل التدابير اللازمة.

ونوه أنه تم تنفيذ ورشة سباكة لتعليم المشاركين على كيفية إصلاح صنابير المياه واصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحي وكذلك توعيتهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام، مع الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الفلاتر وأضرارها على الصحة العامة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي مديرية الشباب والرياضة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حملات توعوية حياة كريمه مشروعات المبادرة الرئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الدولة: تعيين المرأة قاضية بالمجلس حدث تاريخى جاء فى موعده

عادوا من أوكرانيا عبر بولندا.. ١٧٧ طالبا مصريا على أرض الوطن

«علمية كورونا»: إجراءات الدولة ووعى المواطنين وراء تجاوز ذروة موجة كورونا الأخيرة

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

بدء الاطلاع على كراسات شروط طرح وحدات «جنة-سن مصر-دار مصر»

رفع 91 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج