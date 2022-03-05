أقترح مقررًا تعليميًا ثابتًا منذ الطفولة اسمه "حب وانصاف وتطهير الحرية"





"لقمة هنية تكفى مِية"، هكذا نردد وهذا ربما يكون صحيحًا، إذا كنا نقصد "لقمة العيش" أما "لقمة الحرية"، فهذه قصة أخرى تمامًا.

لقمة الحرية كاملة أو نصفها أو ربعها لا تكفى انسانًا واحدًا أو إنسانة واحدة يومًا واحدًا أو نصفه أو ربعه.

"لقمة العيش" مشبعة تسد الجوع إلى الطعام.

"لقمة الحرية" غير مشبعة لا تسد الجوع إلى الإنطلاق.

"لقمة العيش" نتناولها فلا تطلب المعدة المزيد.

"لقمة الحرية" نتناولها فتطلب المزيد والمزيد.

"لقمة العيش" ترضى بالقليل تؤمن بأن "القناعة كنز لا يفنى" وبأن "منْ رضى بقليله عاش".

"لقمة الحرية" نهمة، طمًاعة لا تؤمن بشئ إلا نفسها.

"لقمة العيش" تكتب القصائد إذا أبصرت فى السماء جزءًا بسيطًا من القمر.

"لقمة الحرية" لا تمسك بالقلم إلا إذا اكتمل القمر.

"لقمة العيش" يمكن أن تكون الفول النابت والعدس والجِبنة القريش.

ويمكن أن تكون الكافيار وجِبنة الروكفور والديك الرومى المحشى فريك، لكن فى كلا الأمرين تم اختصار الوجود فى تلبية غريزة الأكل لاستمرار التنفس.

"لقمة الحرية" لا يعنيها الأكل لا يهمها استمرار التنفس فهى الغاية من الوجود، بل هى الوجود نفسه فى أشهى وأنبل وأجمل الأثواب.

"لقمة العيش" للعيش، "لقمة الحرية" للحياة وفرق كبير بين أن "نعيش" وأن "نحيا"، هو الفرق بين منْ يتفرج على لوحة للبحر فوقه البطاطين تشعره بالدفء والأمان ومنْ يلقى بنفسه عاريًا فى أمواج البحر، فى عِز البرد وقلب الخطر.

هناك الأفراد والمجتمعات المتفرجة على لوحة البحر، "لقمة العيش"، وهناك الأفراد والمجتمعات التى تنزل إلى البحر، هناك الثورات التى انتفضت من أجل "لقمة العيش" وهناك الثورات التى انتفضت من أجل "لقمة الحرية"، إذا سُئلت ماذا أحب أو ماذا أتمناه لمصر وطنى سيكون بدون تردد أن تكون من مجتمعات "لقمة الحرية" أو النزول إلى البحر وليس مجتمعات، "لقمة العيش" أو الفُرجة على البحر.

أعرف جيدًا أنه أمر صعب للغاية بل أسميه أكبر التحديات، ولهذا السبب هو "أمنية" أو "فن المستحيل" فى مقابل "الواقع" أو "فن الممكن"، لكن هكذا هى مسيرة البشرية أن نفكر، أن نتفلسف، أن نتمنى، أن نحلم، أن نتخيل، ومع العمل الدؤوب والإخلاص والاصرار والتعلم من الخبرات والاستفادة من دروس التاريخ، تصبح الأفكار والتفلسف والأمنيات والأحلام والتخيلات واقعًا وحقيقة".

أعتقد أن العائق الرئيسى لنكون من مجتمعات "لقمة الحرية" هو أن كلمة "الحرية" أصلًا كلمة بكل أسف من الكلمات غير المفهومة، سيئة السُمعة، كلمة "الحرية" هى نفسها، "مقهورة"، تحتاج لمنْ يحررها وينصفها، ما أن ننطق فى مجتمعاتنا بكلمة "الحرية" حتى تنتفض وتتحفز وتتشنج جميع أشكال ودرجات الادانة الآخلاقية.

"الحرية" فى مجتمعاتنا ترادف قلة الأدب والفسق والفجور وعدم المسئولية، كلها متعلقة فقط بالانغماس فى غرائز النصف الأسفل من الجسد باستهتار دون أية ضوابط، إذا قالت امرأة أو قال رجل فى مجتمعاتنا أنه يريد أن يكون حرًا، فورًا نتصور انسانًا كافرًا بكل الأديان، خاصة الدين الذى ورثناه وبالتالى لا يخاف ربنا وبالتالى كل الموبقات مباحة فى نظره، شغله الشاغل السُكر والعربدة والجنس الفاسق المنحل المتعدد وهدم كل القيم التى ترتقى بالبشر.

بالطبع ولأننا مجتمعات ذكورية فإن الادانات الأخلاقية للمرأة تكون أكثر قسوة، وكم من الفضائح الجنسية المدانة اجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا فى مجتمعاتنا، خرج منها الرجل نظيفًا ليس عليه أى وصمة، بل نعتبره بطلًا ونجمًا.

مثلا حينما يتناول الإعلام خبرًا عن ضبط بيت دعارة يقول: "تم ضبط رجل مع عاهرتين"، الرجل رجل لا يوصف بالعهر، ومنْ معه من الفتيات أو النساء فى بيت الدعارة، هن فقط العاهرات، الإعلام لا يقول أبدًا: "تم ضبط عاهر مع عاهرات فى بيت دعارة".. لماذا؟

أليس الفعل مشتركًا وبالتالى لابد أن تكون الصفة مشتركة؟ لماذا لا يتم ذلك أبدًا؟ هل يجيبنى أحد؟

والقانون المصرى يميز فى العقوبة بين الرجل والمرأة، لصالح الرجل فى قضية الزنا، وفى قضية العُهر لا يناله أى عقاب، بل ويُتخذ شاهدًا على ارتكاب جريمة ممارسة الدعارة للمرأة التى شاركته الفعل العاهر نفسه المعاقب عليه قانونًا وعرفًا وثقافة.

أليس هذا ضد العدالة والمنطق؟ أليس هذا كيلا بمكياليين؟ وهذا التمييز ضد العدالة والمنطق وضد استقامة الأخلاق التى نتشنج للحفاظ عليها، فى جريمة مثل الرشوة (لا تتعلق بالنصف الأسفل للجسد) الراشى والمرتشى كلاهما يوصم بالفعل نفسه.

وارد جدًا وطبيعى أن البعض يسيئون فهم الحرية عن جهل أو عن عمد، ولكن هذا ليس مبررًا لادانة الحرية أو منعها نحن مثلا لا ندين ولا نمنع الزواج، لأن هناك زيجات فاشلة تعيسة، ولسنا نمنع قيادة السيارات لأن هناك حوادث طرق كل يوم ولا ندين التعليم أو نمنعه لأن هناك منْ يرسب.

ومن تجارب الواقع ومن تأمل صفحات التاريخ قديمًا وحديثًا يتضح أن أكثر الناس اتهاما للحرية وادانة للأحرار نساء ورجال هم أكثر الناس فسادا أخلاقيًا.

واختصارًا لتحقيق الأمنية أو الحلم، مجتمع "لقمة الحرية" أقترح مقررًا تعليميًا ثابتًا ومستمرًا يبدأ منذ الطفولة ويمتد حتى آخر المراحل، اسمه "حب وانصاف الحرية" ويظل متجددًا مع تغير الزمن وتغير الناس، بل يسهم فى أحداث هذا التغيير الذى يقدم نفعًا وسعادة للجنس البشرى.

يشمل هذا المقرر مفهوم الحرية، طبيعة الحرية، علاقة الحرية بالمسئولية الفردية والمجتمعية، آراء ومؤلفات الكتاب والأدباء، والفلاسفة على مدى العصور فى الحرية، تجارب البشر نساء ورجالًا مع تجارب الحرية، وتجارب القهر، تجارب المجتمعات المختلفة مع الحرية، عوائق الحرية، على مستوى الفرد والمجتمع، وعلاقة الحرية بما نسميه "الأخلاق" ازدواجية المقاييس الأخلاقية والكيل بمكياليين بين الناس وبين الجنسين وبين الدول وفضح القوانين القائمة على التمييز الذكورى أو الدينى أو العرقى، تطهير الحرية من الشوائب التى تلحق بها عمدًا انصاف الحرية من التشوهات والاشاعات التى ترتكب ضدها يوميًا منذ بدء الخليقة، الجرائم التى استنزفت البشرية، وقتلت ضحاياها بدم بارد نتيجة قلة الحرية أو غياب الحرية أصلا وليس لأن الناس أحرارًا مناقشة ما يسمونه "الثوابت" و"المقدسات".

مثلًا الفيلسوف الألمانى، فريدريك نيتشه، قال "أنه لا توجد أخلاق ولكن توجد تفسيرات أخلاقية للظواهر"، وقال أيضًا: "ان الأخلاقيات هى الوسيلة الفعالة لقيادة البشرية من أنفها".

إن كل فضيلة يمكن تصورها هى من نتاج "أخلاق الحرية"، فالحرية تصحح نفسها بالتجربة، والمعرفة والشجاعة والأمانة والنزاهة والاتساق مع الذات والوضوح والحساسية لحقوق الآخرين وعدم الرغبة فى فرض الوصايا عليهم تحت أى مسمى.

وكل رذيلة يمكن تصورها هى إرث مباشر من "أخلاق القهر"، فالقهر يعيد انتاج آلياته وتقاليده وتبريراته وأكاذيبه التى هى عكس أخلاق الحرية، الحرية فى منتهى الكرم والتواضع لا تطلب شيئًا إلا أن نحبها حتى تمنحنا كل كنوزها وأسرارها.

أغلب الناس لا يحبون الحرية إما أنه شئ فى الجينات الطبيعية أو أنهم استدمجوا القهر وتأقلموا معه ووجدوا فيه الأمان والراحة، إلى درجة أنهم أصبحوا يكرهون الأحرار من النساء والرجال، الذين حتما سينقلون "عدوى الحرية" إلى الآخرين.

الكاتب والفيلسوف وعالم النفس والإجتماع الألمانى، إريك فروم، الذى التهمت مؤلفاته فى سن صغير له كتاب شهير ممتع، اسمه "الخوف من الحرية" يفضح تاريخ البشر فى مقاومة الحرية، من الناحية الثقافية والإجتماعية والسياسية والنفسية والوجدانية.

من بستان قصائدى.. قصيدة "الكذًابون"

يوم الجمعة يقولون.. كلنا كأسنان المشط سواسية

كلنا وُلدنا من الأرحام.. بعد تسعة شهور

يوم السبت.. يحتفلون بنصرة القاهر

على جثة المقهور بدون تصريح.. يدفنونه فى ظلام القبور