شيخ الأزهر يغرد بالأوكرانية: أوقفوا الحرب

غرد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأول مرة باللغة الأوكرانية، مطالبا المجتمع الدولي بمضاعفة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وبذل مزيد من الجهد لوقف الصراع الروسي الأوكراني.

وكتب فضيلة الإمام الأكبر على صفحتيه الرسميتين بموقعي فيسبوك وتويتر: "ما نشاهده من ترويع الأوكرانيين الآمنين وخروجهم من ديارهم بحثًا عن الأمن والأمان؛ لهو اختبار حقيقي لإنسانيتنا، أدعو المجتمع الدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وبذل مزيد من الجهد لوقف الحرب، وأسأل الله أن يعجِّل بذلك ويعود هؤلاء الأبرياء إلى ديارهم سالمين".

وكان فضيلة الإمام قد دعا روسيا وأوكرانيا في بداية الأزمة؛ إلى الاحتكام لصوت العقل، كما طالب قادة العالم والمؤسسات الدولية بدعم الحلول السلمية لإنهاء النزاع بين الجارتين، مشددا على أن الحروب لن تجلب لعالمنا سوى مزيد من الدمار والكراهية، ولا يمكن تسوية النزاعات إلا بالحوار.

في سياق متصل، أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي البغيض على بيت من بيوت الله في مدينة بيشاور، وتفجيره خلال تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين.

وأكد الأزهر أن تفجير المساجد إفساد في الأرض ومحاربة لله ورسوله، وهي جرائم وحشية وتجرؤ على حرمات الله وبيت من بيوته، تدل على تجرد مرتكبيها من أدنى معاني التدين والرحمة والإنسانية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى جمهورية باكستان قيادة وحكومة وشعبًا وإلى أسر ضحايا هذا التفجير الإرهابي، سائلًا المولى عز وجل أن يسكن ضحايا الحادث الأليم فسيح جناته، وأن يرزق أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.