السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالشروق للمحاكمة

حشيش
حشيش

قرر نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، إحالة شخصين ضُبِط بحوزتهما كمية من الحشيش وزنت 93.800 كيلوجرام، قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة الشروق لمحكمة الجنايات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وعُثِر بداخلها على عدد 938 لفافة من مخدر الحشيش، وزنت 93,800 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير مشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحُرِرَ المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

تسهيل المواد ضبط تعاطى القاهرة قسم شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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