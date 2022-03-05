«رياح خماسين وأتربة».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

حذرت هيئة الأرصاد من حالة من عدم الاستقرار مع وجود رياح خماسين وغبار وأتربة، مناشدة المواطنين بعدم الخروج في تلك الظروف لانعدام الرؤية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إن البلاد ستشهد ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

كما أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تبعا لخريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد تعرض البلاد لنشاط ورياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متباعدة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلي وجود حالة من انعدام الرؤية صباحا بسبب وجود شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد إلي وجود حالة من النشاط الرياح على معظم انحاء البلاد مع وجود اتربة وغبار.

نرصد خلال التقرير التالي درجات الحرارة غدا الأحد 6 مارس ل عام ٢٠٢٢.

تسجل القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة

بينما تسجل درجات الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات

وتصل درجات الحرارة العظمي ل مطروح 21 درجة للعظمي والصغرى 13 درجة

درجات الحرارة في سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 08 درجات

درجات الحرارة في قنا العظمى 31 درجة والصغرى 09 درجات

درجات الحرارة في أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 11 درجة

درجات الحرارة في سانت كاترين العظمى 19 درجات والصغرى 05.