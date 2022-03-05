بينهم حالات حرجة.. 7 مصابين في انقلاب سيارة على طريق الزعفرانة ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، مساء اليوم الجمعة، انقلاب سيارة على طريق الزعفرانة بنى سويف، والذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الزعفرانة بنى سويف ووقوع مصابين.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، والذي استقبل كلا من : محمد سعيد محمد هاشم 29 سنة مقيم قرية اهوه سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، رجب سيد محمد 29 سنة مقيم قرية اهوه عامل ومصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، هانى خليل عبد الحليم 28 سنة مقيم ببا عامل مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عبد المنعم جمال الجارحى 19 سنة عامل مقيم بنى سويف مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما استقبل المستشفى أحمد على عبد الحفيظ 21 سنة مقيم مدينة الفشن عامل مصاب اشتباه مابعد الارتجاج مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عبد العزيز جمال الجارحى 22 سنة مقيم بنى سويف هانى ومصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، رامى يوسف عبدالله 26 سنة عامل مقيم الفشن مصاب اشتباه كسر بالحوض. تم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى.