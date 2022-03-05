السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينهم حالات حرجة.. 7 مصابين في انقلاب سيارة على طريق الزعفرانة ببني سويف

حادث مروري
حادث مروري

شهدت محافظة بني سويف، مساء اليوم الجمعة، انقلاب سيارة على طريق الزعفرانة بنى سويف، والذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الزعفرانة بنى سويف ووقوع مصابين.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل المصابين إلى  مستشفى بنى سويف التخصصى، والذي استقبل كلا من : محمد سعيد محمد هاشم 29 سنة مقيم قرية اهوه سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، رجب سيد محمد 29 سنة مقيم قرية اهوه عامل ومصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، هانى خليل عبد الحليم 28 سنة مقيم ببا عامل مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عبد المنعم جمال الجارحى 19 سنة عامل مقيم بنى سويف مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

 كما استقبل المستشفى أحمد على عبد الحفيظ 21 سنة مقيم مدينة الفشن عامل مصاب اشتباه مابعد الارتجاج مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عبد العزيز جمال الجارحى 22 سنة مقيم بنى سويف هانى ومصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، رامى يوسف عبدالله 26 سنة عامل مقيم الفشن مصاب اشتباه كسر بالحوض. تم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى.

الإجراءات القانونية مساعد وزير الداخلية الطريق الصحراوي أمن بني سويف سيارة الإسعاف إتخاذ الإجراءات القانونية مستشفى بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

أمطار متوقعة ورياح.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

حريق يلتهم أكشاك في سوق الشلاتين التجاري

مصرع 23 عنصرا شديدى الخطورة وضبط 5600 آخرين بـ11 ألف قطعة سلاح

محامي «سفاح الإسماعيلية» يقدم طعنًا على حكم الإعدام: المتهم منعدم المسئولية

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

ربيع المرتزقة والمخدرات

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«حرب أوكرانيا».. رئيس وزراء إسرائيل يتوجه إلى ألمانيا بعد اجتماعه مع بوتين

بعلم أمريكا.. رئيس وزراء إسرائيل يلتقي بوتين سرًا لمناقشة وقف إطلاق النار

تشترك فى حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوى من إسرائيل