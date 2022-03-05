بعد تحذير «الأرصاد».. كيف يتعامل مرضى الربو خلال العواصف الترابية؟

حذرت هيئة الأرصاد من أن البلاد تشهد موجة من الطقس السيئ، من خلال رياح شديدة محملة بالأتربة والتي من المتوقع أن تبدأ في الصباح الباكر وتستمر حتى غروب الشمس، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على مرضى الربو.

أكد الأطباء، أنه من المهم أن يستعد الأشخاص المصابون بالربو أو غيره من أمراض الجهاز التنفسي عندما يتوقع حدوث عواصف ترابية، حيث يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الغبار إلى تهيج الرئتين والتسبب في حدوث نوبات الربو، وفقًا لما ذكره موقع " nationalasthma" الطبي.

ويمكن أن يتسبب الإجهاد الناجم عن حدث جوي شديد أيضًا في مشاعر عالية مثل القلق الذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور أعراض الربو، حيث تؤدي العواصف الترابية إلى زيادة تلوث الهواء مما يسبب صعوبات في التنفس لدى المصابين بالربو عن طريق تهيج الرئتين، فكلما طالت فترة تعرضك للأتربة، زادت فرصة ظهور الأعراض بشكل كبير.

كما أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بصعوبات التنفس، حيث يمكن أن تستمر الأعراض لعدة أيام بعد العاصفة الترابية

كيفية تعامل مرضى الربو خلال العواصف الترابية؟

يُنصح الأطباء، الأشخاص المصابون بالربو باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل آثار العواصف الترابية على صحتهم والتي تشمل البقاء في الداخل مع إغلاق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية

إذا كان لديك مكيف هواء، فقم بتحويله إلى "إعادة التدوير" لتقليل كمية الغبار الذي يدخل منزلك، مع تناول الأدوية الوقائية حسب التوجيهات الطبية.

كما يجب تجنب ممارسة التمارين الشاقة في الهواء الطلق، واتبع خطة التحكم في الربو الشخصية الخاصة بك وفقًا لتعليمات الطبيب المعالج.

نوّه الأطباء، أنه يجب على أي شخص لديه مخاوف بشأن الربو أن يطلب المشورة الطبية من الممارس الصحي، وأي شخص يعاني من أزيز أو ضيق في الصدر أو صعوبة في التنفس علية التوجه لأقرب طبيب وذلك لإنعاش القلب.