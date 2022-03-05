إصابة شقيقتين سقط عليهن عرق خشب بقرية باروط ببني سويف

أصيبت شقيقتان، السبت، بعد أن سقط عليهن عرق خشب بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف وتم نقلهن إلى المستشفى.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغاً بإصابة شقيقتين بعد سقط عليهن غرق خشب بقرية باروط ووجه على الفور بسرعة نقلهن إلى المستشفى.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة حيث تبين أن المصابات وهن "بسمة.س.ا" 30 سنة.

وشقيقتها "بطه" 26 سنة، مصابات باشتباه ما بعد الارتجاج ومقيمات بقرية باروط وتم نقلهن إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.