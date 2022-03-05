إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأحد المولات بالشروق

انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر اليوم السبت، لموقع نشوب مشاجرة بين أصحاب محلات بأحد المولات التجارية الشهيرة بمدينة الشروق.

وكشفت المعاينة الأولية التى أجرتها النيابة وقوع مشادة بين أصحاب محلات تجارية، ما أسفر عن تطور المشادة لمشاجرة تدخل كل الأطراف المشاجرة ووقوع 3 مصابين وتم نقلهم للمستشفى.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الشروق يفيد بنشوب مشاجرة بين أصحاب محلات تجارية بأحد المولات الشهيرة بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وجار ضبط المتهمين من طرفى المشاجرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.