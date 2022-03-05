السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

سميحة أيوب: عبدالله غيث على المسرح.. كأنه طاير!

سميحة أيوب
سميحة أيوب

اجتمعت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب مع النجم الراحل عبدالله غيث على المسرح وأمام الكاميرا، وقدما العديد من الأعمال المسرحية والدرامية الناجحة.

قالت الفنانة الكبيرة فى حوار تليفزيونى قديم بثته قناة «ماسبيرو زمان»: «أشعر أثناء عملى مع الفنان عبدالله غيث، أننا فى منتهى الانسجام، كأننا طايرين، أقدامنا لا تلامس الأرض، أثناء العمل بنبص فى عنين بعض بنحس إننا خايفين علشان نقدم أعظم عمل، أشعر بالخطأ فى عينيه قبل أن يقع فيه، وإذا شعرت أنه متعب أشعر بالخوف طوال العمل، والجمهور كان يشعر بذلك».

وأضافت: «الفنان عبدالله غيث يبدو عظيمًا للغاية على خشبة المسرح، عكس ما يبدو أمام الكاميرا، كما أنه قادر على تجسيد الأدوار الفنية المتنوعة مهما كان، فأى كاتب ومؤلف يكتب أى شخصية سيؤديها بكل اقتدار».

وفى حوار آخر مع جريدة «الأهرام» عام ١٩٩٣، قالت إنها لا تتخيل نفسها وحيدة بدون الفنان عبدالله غيث، بعدما شكلا ثنائيًا فنيًا تقبله الجمهور لسنوات طويلة، تقاسما فيها بطولات أعمال مسرحية كبيرة قُدمت على خشبة مسرح الدولة.

هذه الأعمال بدأت عام ١٩٦٤، من خلال مسرحية «الخال فانيا» لتشيكوف، على خشبة مسرح الجمهورية، ثم تعاونا فى مسرحيات: «الفتى مهران» و«إيزيس» و«نائب النساء» و«قولوا لعين الشمس»، وصولًا إلى آخر لقاء بينهما فى مسرحية «الوزير العاشق» للشاعر الكبير فاروق جويدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

أمطار متوقعة ورياح.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

«جيل التسعينيات».. كيف ظهر واختفى كل هؤلاء النجوم؟

الأمم المتحدة تحذر من الاستقطاب السياسي واللجوء للعنف في ليبيا

السفير الأمريكي يتصل بالدبيبة وباشاغا لمنع التصعيد

«رياح خماسين وأتربة».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

ربيع المرتزقة والمخدرات

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

صور

مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

«حرب أوكرانيا».. رئيس وزراء إسرائيل يتوجه إلى ألمانيا بعد اجتماعه مع بوتين

بعلم أمريكا.. رئيس وزراء إسرائيل يلتقي بوتين سرًا لمناقشة وقف إطلاق النار

تشترك فى حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوى من إسرائيل