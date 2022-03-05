سميحة أيوب: عبدالله غيث على المسرح.. كأنه طاير!

اجتمعت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب مع النجم الراحل عبدالله غيث على المسرح وأمام الكاميرا، وقدما العديد من الأعمال المسرحية والدرامية الناجحة.

قالت الفنانة الكبيرة فى حوار تليفزيونى قديم بثته قناة «ماسبيرو زمان»: «أشعر أثناء عملى مع الفنان عبدالله غيث، أننا فى منتهى الانسجام، كأننا طايرين، أقدامنا لا تلامس الأرض، أثناء العمل بنبص فى عنين بعض بنحس إننا خايفين علشان نقدم أعظم عمل، أشعر بالخطأ فى عينيه قبل أن يقع فيه، وإذا شعرت أنه متعب أشعر بالخوف طوال العمل، والجمهور كان يشعر بذلك».

وأضافت: «الفنان عبدالله غيث يبدو عظيمًا للغاية على خشبة المسرح، عكس ما يبدو أمام الكاميرا، كما أنه قادر على تجسيد الأدوار الفنية المتنوعة مهما كان، فأى كاتب ومؤلف يكتب أى شخصية سيؤديها بكل اقتدار».

وفى حوار آخر مع جريدة «الأهرام» عام ١٩٩٣، قالت إنها لا تتخيل نفسها وحيدة بدون الفنان عبدالله غيث، بعدما شكلا ثنائيًا فنيًا تقبله الجمهور لسنوات طويلة، تقاسما فيها بطولات أعمال مسرحية كبيرة قُدمت على خشبة مسرح الدولة.

هذه الأعمال بدأت عام ١٩٦٤، من خلال مسرحية «الخال فانيا» لتشيكوف، على خشبة مسرح الجمهورية، ثم تعاونا فى مسرحيات: «الفتى مهران» و«إيزيس» و«نائب النساء» و«قولوا لعين الشمس»، وصولًا إلى آخر لقاء بينهما فى مسرحية «الوزير العاشق» للشاعر الكبير فاروق جويدة.