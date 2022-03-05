السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعادة الحركة على طريق الصالحية الجديدة.. ورفع أثار حادث «عمال اليومية»

أسعاف
أسعاف

شهدت محافظة الشرقية، اليوم السبت، حادث  انقلاب سيارة ربع نقل محملة لعدد من عمال اليومية، بطريق الصالحية الجديدة ناحية كمين المفارق.

أسفر الحادث عن إصابة 15 من عمال اليومية بمحافظة الشرقية، بكدمات وسحجات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

وقد هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وقامت بنقل 11 إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية، فيما رفض 4 النقل وتم اسعافهم فى مكان الحادث. 

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق الصالحية الجديدة ناحية المفارق وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية،  وأسفر الحادث عن إصابة 15 من عمال اليومية بسحجات وكدمات،  وتم نقل 11 إلى مستشفى الصالحية المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية، وتم اسعاف 4 في مكان الحادث.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق وجرى تحرير محضر بالواقعة.

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