السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يسمح بدخول أسر الجالية الأوكرانية للمملكة دون تأشيرات

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني

قرر الأردن، اليوم السبت، السماح لأسر الجالية الأوكرانية المُقيمة في المملكة وأقربائهم دخول البلاد دون تأشيراتٍ مسبقة، ومنحهم إقامات مؤقتة لأسباب إنسانية، وضمن إجراءات تُحدّدها الجهات المعنية.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، قرار الحكومة بالسماح بدخول المواطنين الأوكرانيين لأراضي المملكة ضمن إجراءات ستُنفّذ من خلال الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

هذا، وأعلن الأردن، أمس الجمعة، أنه سهل إجراءات عبور ودخول 718 أردنيا وعائلاتهم بين أوكرانيا⁩ ودول مجاورة.

وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان: "إلى الآن قام موظفي السفارات المتواجدين على المعابر الحدودية الأوكرانية بتسهيل إجراءات عبور ودخول 718 أردنيا وعائلاتهم بين أوكرانيا⁩ ودول مجاورة".

وأضافت: “تم تسهيل عبور 310 أردنيين إلى رومانيا، و175 إلى بولندا، و118 إلى سلوفاكيا، و81 إلى هنغاريا، و34 إلى مولدوفا”.

وأعلنت وصول 232 شخصا إلى البلاد، قادمين من أوكرانيا عبر بودابست⁩ وبخارست⁩ ووارسو⁩.

الأردن المملكة الاوكرانية الجالية الأوكرانية المواطنين الأوكرانيين

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