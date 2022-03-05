السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الجامعة الأمريكية تناقش كتاب «تشكيل الفضاء الحضري» ليحيى شوكت الأربعاء

يحيى شوكت
يحيى شوكت

تناقش الجامعة الأمريكية بالقاهرة كتاب «تشكيل الفضاء الحضري» للباحث يحيي شوكت، في تمام السابعة من مساء الأربعاء 9 مارس أونلاين عبر زووم، وتدير اللقاء الكاتبة والمراسلة أورسولا لينسي.

ويرصد يحيي شوكت في كتابه؛ أبرز التحولات التي شهدتها سياسات الإسكان بمصر؛ قائلاً: «منذ أربعينيات القرن الماضي فصاعدًا، نشر المسؤولون عددًا من السياسات لإنشاء سكن لائق لسكان مصر المتزايدين، وبحلول سبعينيات القرن الماضي، تجاوز إنتاج المساكن النمو السكاني، لكن اليوم نصف سكان مصر البالغ عددهم مائة مليون شخص لا يستطيعون شراء منزل لائق».

وتابع: «تتخذ أزمة الإسكان في مصر الخطب الرئاسية، والتقارير البرلمانية، والتشريعات، والإحصاءات الرسمية كأساس للتحقيق في الأدوات التي استخدمها المسؤولون لحل أزمة الإسكان - التحكم في الإيجارات، والإسكان الاجتماعي، والعفو عن البناء الذاتي غير الرسمي - فضلاً عن الواقع الذي لا مفر منه لنتائج هذه السياسات، يجادل يحيى شوكت بأن الحروب والتهجير الجماعي والهجرة من الريف إلى المدينة لعبت دورًا في خلق المشكلة في وقت مبكر، لكن ذلك التحرير النيوليبرالي ورأسمالية المحسوبية والفساد والتخطيط الإهمال جعل الأمور أسوأ بشكل مطرد منذ ذلك الحين. في التحليل الأخير، وتساءل هل يصعب تحقيق الإسكان الميسور للجميع حقًا؟».

يحيي شوكت هو داعية وباحث في الإسكان، وهو المؤسس المشارك ومدير الأبحاث في 10 طوبة، وهو استوديو أبحاث مقره القاهرة حيث طور برامج وسياسات واستراتيجيات الإسكان الاجتماعي. يحيى يعدل مرصد البيئة العمرانية الذي يركز على الإسكان والعدالة المكانية، وألف عدد من الأعمال بما في ذلك أزمة الإسكان بمصر (تشكيل الفضاء الحضري (مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 2020)، وشارك في تحرير Nashtari kul shay '(نشتري كل شيء)، (دار المرايا، 2022).

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشكيل الفضاء الحضري للباحث يحيي شوكت الكاتبة والمراسلة أورسولا لينسي السياسات لإنشاء سكن لائق أزمة الإسكان في مصر

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