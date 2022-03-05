الإعلان عن مخزون القمح وتحرير 523 محضرًا.. أبرز أنشطة «التموين» اليوم

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:

«صناعة الحبوب»: مخزون القمح آمن ويتجاوز 4 أشهر

قالت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين، أن المشروع القومي للصوامع ساهم بشكل كبير في الحد من كميات القمح التي كانت تهدر بسبب سوء التخزين في الشون الترابية والأماكن المكشوفة والمعرضة للأمطار والقوارض، حيث كان يصل نسبة الفاقد من 15 إلى 20% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة على مدار العشرات السنوات الماضية حتى تبنت القيادة السياسية المشروع القومي للصوامع وانشاء العديد من الصوامع الحديثة في مختلف المحافظات للحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم والتي مازالت الدولة تصرفه للمواطن بسعر 5 قروش فقط للرغيف.

https://www.dostor.org/3733577



سعر الدقيق يستقر اليوم السبت عند 8000 جنيه للطن

شهدت أسعار الدقيق والردة استقرارًا اليوم السبت، في السوق المحلية المصرية، لدى تجار الجملة، التي جاءت على النحو التالي:

استقر سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن 7500 جنيه، كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلية المصرية ليصل إلى 8000 جنيه للطن.

https://www.dostor.org/3733608



تحرير 523 محضرا تموينيا في حملات مكثفة على الأسواق بسوهاج

شنت مديرية التموين بسوهاج، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة، حملات مكبرة بمختلف الأسواق والمخابز والمحلات التجارية وأماكن تداول السلع الغذائية، أسفرت عن تحرير 523 محضر مخالفة تموينية خلال أسبوع من خلال الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية.

https://www.dostor.org/3733642

«التموين» تعلن إجمالي قصب السكر المورد للشركات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالى قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي يقدر بـ4188091 مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو 433862.350 ألف طن سكر حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالى 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

https://www.dostor.org/3733704