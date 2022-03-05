السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإعلان عن مخزون القمح وتحرير 523 محضرًا.. أبرز أنشطة «التموين» اليوم

وزير التموين
وزير التموين

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:

«صناعة الحبوب»: مخزون القمح آمن ويتجاوز 4 أشهر

قالت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين، أن المشروع القومي للصوامع ساهم بشكل كبير في الحد من كميات القمح التي كانت تهدر بسبب سوء التخزين في الشون الترابية والأماكن المكشوفة والمعرضة للأمطار والقوارض، حيث كان يصل نسبة الفاقد من 15 إلى 20% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة على مدار العشرات السنوات الماضية حتى تبنت القيادة السياسية المشروع القومي للصوامع وانشاء العديد من الصوامع الحديثة في مختلف المحافظات للحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم والتي مازالت الدولة تصرفه للمواطن بسعر 5 قروش فقط للرغيف.

https://www.dostor.org/3733577 


سعر الدقيق يستقر اليوم السبت عند 8000 جنيه للطن

شهدت أسعار الدقيق والردة استقرارًا اليوم السبت، في السوق المحلية المصرية، لدى تجار الجملة، التي جاءت على النحو التالي:

استقر سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن 7500 جنيه، كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلية المصرية ليصل إلى 8000 جنيه للطن.
https://www.dostor.org/3733608 


تحرير 523 محضرا تموينيا في حملات مكثفة على الأسواق بسوهاج

شنت مديرية التموين بسوهاج، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة، حملات مكبرة بمختلف الأسواق والمخابز والمحلات التجارية وأماكن تداول السلع الغذائية، أسفرت عن تحرير 523 محضر مخالفة تموينية خلال أسبوع من خلال  الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية.

https://www.dostor.org/3733642 

 

«التموين» تعلن إجمالي قصب السكر المورد للشركات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالى قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي يقدر بـ4188091 مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو 433862.350 ألف طن سكر حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالى 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

https://www.dostor.org/3733704 

مديرية الصحة وزارة التموين والتجارة الداخلية القيادة السياسية اتحاد الصناعات مباحث التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

أمطار متوقعة ورياح.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

مصرع 23 عنصرا شديدى الخطورة وضبط 5600 آخرين بـ11 ألف قطعة سلاح

سفارتنا في رومانيا: طائرة ثانية لنقل 175 مصريًا بعد عبورهم حدود أوكرانيا

تأييد قرار النائب العام بمنع صاحبة منتجع بالغردقة من التصرف في أموالها

محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سرقة مكتب بريد المرج».. غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

ربيع المرتزقة والمخدرات

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعلم أمريكا.. رئيس وزراء إسرائيل يلتقي بوتين سرًا لمناقشة وقف إطلاق النار

تشترك فى حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوى من إسرائيل

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟