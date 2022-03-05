السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين بينهم أجنبيان فى حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى

حادث
حادث

أصيب 4 أشخاص بينهم أجنبيان فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص أعلى الطريق الدائرى وتم نقل المصابين لمستشفى إمبابة لتلقي العلاج.

تلقت شرطة النجدة إخطارا من الخدمات الامنية المعينة أعلى الطريق الدائرى بوجود حادث تصادم ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى تابعة لشركة توصيل شهيرة وسيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم رجل وسيدة يحملان جنسية احدى الدول الأوربية.

تم نقل المصابين لمستشفى إمبابة ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

ميكروباص سيارات الإسعاف خدمات الطريق الدائري حادث تصادم حركة المرور الدائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

أمطار متوقعة ورياح.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

مصرع 23 عنصرا شديدى الخطورة وضبط 5600 آخرين بـ11 ألف قطعة سلاح

النقض تصدر حكمها في طعون 38 متهمًا بأحداث مسجد الفتح غدًا

وزير الخارجية: مصر تسعى لتكون نقطة تحول فارقة في مواجهة تغير المناخ

مصر مابتسبش ولادها.. عائدون من أوكرانيا: الصواريخ عبرت فوق رءوسنا.. والرئيس «خلصنا من كابوس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

ربيع المرتزقة والمخدرات

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تشترك فى حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوى من إسرائيل

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟