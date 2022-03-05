4 مصابين بينهم أجنبيان فى حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى

أصيب 4 أشخاص بينهم أجنبيان فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص أعلى الطريق الدائرى وتم نقل المصابين لمستشفى إمبابة لتلقي العلاج.

تلقت شرطة النجدة إخطارا من الخدمات الامنية المعينة أعلى الطريق الدائرى بوجود حادث تصادم ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى تابعة لشركة توصيل شهيرة وسيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم رجل وسيدة يحملان جنسية احدى الدول الأوربية.

تم نقل المصابين لمستشفى إمبابة ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.