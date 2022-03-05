تشترك في حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوي من إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية أنها تعتزم شراء أنظمة دفاع جوي من إسرائيل.

وقررت فنلندا، وهي ليست عضوًا في الناتو ولكنها تشترك في حدود طويلة مع روسيا، زيادة إنفاقها الدفاعي، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وكذلك، تعمل فنلندا على تعميق التعاون مع الولايات المتحدة ردًا على العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونين، أن شركتي الدفاع الإسرائيليتين "إسرائيل ايروسبيس اندستريز" و"رافائيل لأنظمة الدفاع" قيد النظر فيما يتعلق بعملية الشراء منهما.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن العملية العسكرية اقتربت من تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.