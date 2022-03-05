السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

تشترك في حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوي من إسرائيل

وزارة الدفاع الفنلندية
وزارة الدفاع الفنلندية

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية أنها تعتزم شراء أنظمة دفاع جوي من إسرائيل.

وقررت فنلندا، وهي ليست عضوًا في الناتو ولكنها تشترك في حدود طويلة مع روسيا، زيادة إنفاقها الدفاعي، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وكذلك، تعمل فنلندا على تعميق التعاون مع الولايات المتحدة ردًا على العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونين، أن شركتي الدفاع الإسرائيليتين "إسرائيل ايروسبيس اندستريز" و"رافائيل لأنظمة الدفاع" قيد النظر فيما يتعلق بعملية الشراء منهما. 

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن العملية العسكرية اقتربت من تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. 

فنلندا روسيا أوكرانيا دفاع جوي إسرائيل أنظمة دفاع جوي عملية عسكرية

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