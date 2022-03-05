قبل مباراة المريخ السوداني.. ماذا يكشف طالع نجوم الأهلي؟

يلتقي النادي الأهلي نظيره المريخ السوداني، ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وتأتي مباراة الأهلي والمريخ، ضمن مؤجلات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، فمن المقرر أن تلعب المباراة على إستاد السلام بالقاهرة.

ويسعى لاعبي الأهلي في تصحيح المسار بالبطولة والحفاظ على اللقب الإفريقي، بعدما خسر من فريق صنداونز بالجولة الماضية بنتيجة 1 مقابل لاشيء بملعبه ووسط جمهوره.

وبعيدًا عن فنيات لاعبي المارد الأحمر، يمكن لتوقعات الأبراج أن تكشف مدي حظوظ النجوم خلال المباراة المصيرية، وفقًا لما ذكرته خبيرة الفلك العراقية جاكلين عقيقي.

علي معلول:

يعيش النجم التونسي علي معلول في الفترة الحالية حالة من عدم التوفيق، الأمر الذي يؤثر بالسلب على الفريق ككل، كما ينتمي معلول لبرج الدلو، والذي قد يكون اليوم بمثابة انفراجه للكثير من المشكلات التي أثرت علية الفترة الماضية.

عمرو السولية:

يعد عمرو السولية من أعمدة الفريق الأحمر، كما انه عامل مؤثر في تحكم النادي الأهلي برتم المباراة، فهو بمثابة رمانة الميزان بوسط الملعب.

السولية من مواليد برج الحمل، والذي يتمتع بالهدوء والرصانة، ووفقًا لخبيرة الأبراج العراقية، جاكلين عقيقي، فمن المحتمل أن يواجه بعض التعثرات علي الصعيد المهني.

محمد الشناوي:

يعتبر محمد الشناوي من النجوم التي ساهمت في تحقيق الكثير من البطولات والانتصارات، كما أنه يحاول استعادة مستواه بعض الإصابة التي لحقت به مع المنتخب ببطولة أمم أفريقيا.

وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي خبيرة الأبراج، ينتمي الشناوي لبرج القس الذي يعيش حالة من النجاح على الصعيد المهني والعاطفي.

أيمن أشرف:

ينتمي مدافع النادي الأهلي أيمن أشرف لمواليد برج الحمل، والذي يواجه عدد من المشكلات علي الصعيد المهني، حال زميله في الفريق عمرو السولية.