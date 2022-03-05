السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«غنيم» يستقبل نائب وزير التربية والتعليم خلال جولته ببنى سويف

اللقاء
اللقاء

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف"، بمكتبه" الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في حضور اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، ومحمد عبدللتواب وكيل الوزارة، وذلك في بداية زيارة نائب الوزير  للمحافظة، اليوم السبت، لتفقد عدد من المواقع والأنشطة في قطاع التعليم، وعقد لقاء مع المعلمين بمقر المديرية.

وخلال اللقاء بحث محافظ بني سويف مع نائب الوزير، عددًا من الملفات والموضوعات التي تخص العملية التعليمية، بجانب الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم، وخطة استعدادات المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2021 /2022، لسنوات النقل والشهادات العامة والمحلية، وغيرها من الموضوعات.

وأشاد المحافظ، بالدور الذى تبذله وزارة التربية والتعليم للنهوض بمستوى المعلم وتطوير مهاراته، والحرص على زيادة تنمية مهارات الطلاب والنهوض بمستوى التعليم، فيما أعرب نائب الوزير عن تقديره للمحافظ "د.محمد هاني غنيم"، ودعمه كافة الجهود المطلوبة لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

بني سويف امتحانات التعليم الفنى نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي تنمية مهارات الطلاب

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التنمية بأثر رجعى

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