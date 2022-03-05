تباين إصابات كورونا اليومية بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية اليوم السبت، عدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 2041 إصابة جديدة، وحالتي وفاة جديدتين ليصل إجمالي الوفيات إلى 1458 حالة، كما تم تسجيل 4 آلاف و700 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 499 ألفا و114 حالة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 283 إصابة، وشفاء 525 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 747 ألفًا و119 إصابة، وإجمالي الشفاء 726 ألفًا و876 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 9 آلاف و6 حالات.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 558 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 882 ألفًا و477 إصابة، كما سجلت شفاء 1623 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 841 ألفًا و706 حالات، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 2301 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1501 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، وتعافي 4 آلاف و326 شخصا، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و3 آلاف و255 حالة، والوفيات إلى 27 ألفا و904 حالات، والشفاء 965 ألفًا و629 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطعيم 1154 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح إلى 6 ملايين و335 ألفًا و224 شخصًا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و662 ألفًا و124 شخصًا بجرعتين، ومليون و673 ألفًا و100 شخص بجرعة واحدة.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 357 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس "كورونا"، و1700 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 97.6%، والإصابات النشطة 1.6% والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 397 إصابة جديدة و 7 وفيات، وتماثل 1346 شخصًا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و307 آلاف و555 حالة، والوفيات إلى 25 ألفًا و41 حالة، والشفاء إلى مليونين و254 ألفًا و166 حالة بنسبة 97.7%.