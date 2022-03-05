التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط عدد كبير من زجاجات الخمور الأجنبية الصنع

في إطار الجهود الميدانية المتتالية التي تقوم بها مصلحة الجمارك المصرية في مكافحة جميع أشكال التهريب والجريمة المنظمة ، تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بالاشتراك مع مباحث الجمارك من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) وعدد من زجاجات البيرة الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

وبناءً على معلومات سرية معلومات توافرت لدى إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق والإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام أحد الأشخاص بإتخاذ مخزن بأحد جراچات الأبنية الموجودة بمنطقة روض الفرج كوكر لتخزين وبيع المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم.

وبالتواصل مع المدعو م . ف . ح والاتفاق معه على شراء عدد من هذه الزجاجات ، تم تشكيل لجنة بمعرفة مباحث الجمارك لضبطه بالتنسيق مع لجنة من الإدارة العامة للتحريات والضبط من ممدوح رسلان ، حسن فكري مديري الادارات والسادة أحمد مرسى ، أحمد أسامة رؤساء أقسام الإدارة ومحمد الخولى المفتش بالادارة ، فتم ضبطه ومعه كمية من الزجاجات وارشد على مكان المخزن فتم ضبط ١٠٥٠ زجاجة مشروبات كحولية (خمور) متنوعة الاشكال والأحجام و ٢٢٨ زجاجة بيرة أجنبية الصنع غير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 46 مليون و515 ألفا و138 جنيها.

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 83 لسنة 2022 مكافحة تهرب.

وتقدم المتهم بطلب تصالح وتم سداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.