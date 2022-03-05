السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 شباب في انقلاب سيارة على طريق «الإسكندرية-مطروح» الساحلي

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي، اليوم السبت، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي. 

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم ”محمد محمد عبدالحافظ 22 سنة، أحمد سعيد حسن 19 سنة، أحمد صلاح أحمد 24 سنة، محمد أيمن فتحي  24 سنة، أحمد إبراهيم محمد 21 سنة”، و جميعهم مصابين بكدمات و سحجات متفرقة في الجسم.

وقام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقره حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

انقلاب سيارة الفريق الطبي العلمين النموذجي طريق الإسكندرية مطروح اسماء المصابين

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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