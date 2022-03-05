إصابة 5 شباب في انقلاب سيارة على طريق «الإسكندرية-مطروح» الساحلي

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي، اليوم السبت، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم ”محمد محمد عبدالحافظ 22 سنة، أحمد سعيد حسن 19 سنة، أحمد صلاح أحمد 24 سنة، محمد أيمن فتحي 24 سنة، أحمد إبراهيم محمد 21 سنة”، و جميعهم مصابين بكدمات و سحجات متفرقة في الجسم.

وقام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقره حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.