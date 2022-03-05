السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بلغ سن المعاش

لافتة لـ«رد الجميل».. طلاب مدرسة بالمنوفية يودعون مدير مدرستهم بممر شرفي

ممر شرفي لمدير مدرسه
ممر شرفي لمدير مدرسه بالمنوفيه

في لافتة طيبة، شهدت مدرسة سعد حشيش الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة الباجور بالمنوفية، مشهدًا مبهجا أثناء وداع مدير المدرسة، بمناسبة خروجه على المعاش، حيث اصطف طلاب المدرسة على جانبي الطريق بالأعلام والبالونات. 

 

وودع الطلاب مدير مدرستهم أحمد يس، بعد قضاء عدة سنوات على رأس العمل بالمدرسة قضاها والد ومعلم وناصح ومرشد ومحب لهم، حيث أكد الطلاب أنهم أحبوه وتعلقوا به كثيرًا لطيب قلبه وحرصه دائمًا على تفوقهم وغرس المثل الحميدة في قلوبهم وأذهانهم طوال مدة تواجده في المدرسة، بالإضافة إلى أنه كان حريصًا على زيادة الألفه بين هيئة المدرسة والطلاب.

 

وقدم الطلاب المدرسة الثانوية في يوم الوفاء لمدير المدرسة العديد من الكلمات وعبارات الثناء في حقه، وسط إعجاب من كافة الحضور، والذين أكدوا أنهم يطمحون بأن يكون كل العاملين في التربية والتعليم بتلك الخلق والحرص على تعليم أولادهم وإرشادهم والنص باللين كما فعل المدير الذي وصل سن المعاش.

 

وحرص طلاب المدرسة على الحضور في يوم الوفاء لمدير المدرسة وكذلك حضور طلاب من بعض المدارس الأخرى الذين تعلقوا به، والعشرات من المعلمين والمعلمات الذين كانوا رفقائه خلال تلك المدة الطويلة في خدمة التربية والتعليم.

 

وشدد الطلاب أنهم أرادوا من هذا المشهد الذي تناقله المئات على صفحات السوشيال ميديا بالمنوفية، أن يوصلوا رسالة حب وشكر لإنسان كان حريصا أن يكون لهم أبا داخل وخارج المدرسة، قبل أن يكون مديرا ناجحا ومعلما فاضلا.


وفي ذات السياق، أكد مدير المدرسة، أنه أدى رسالته معلما ومديرا، راضيا تمام الرضا على ماقدم، لافتا إلى أنه جاد بكل ما يملك من معلومات وخبرات للطلاب والمدرسين الأصغر منه سنا، أو مشورة عن طالب أو معلما، مقدما الشكر لطلابه وهيئة التدريس على هذه المشاعر الجياشة التي توصلت له طيب العلاقة التي امتدت لسنوات، وأوصى مدير المدرسة زملائه في التربية والتعليم بأبنائه من الطلاب خيرًا.

المنوفية طلاب الاعلام الثانوية طريق

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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