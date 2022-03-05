المشدد 10 سنوات للمتهمين بسحل معلمة وسرقة حقيبتها فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامهما بسحل معلمة وسرقة حقيبة يدها بدائرة قسم شرطة فاقوس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبدالعظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقـم 11952 لسنة 2021 جنايات قسم فاقوس، والمقيدة برقم 1592 لسنة 2021 کلي شمال الزقازيق، ليوم 2 ديسمبر من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من المجني عليها «أسماء م أ أ»، 34 عامًا، مدرسة، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوكبير، تتهم فيه شخصين اثنين (مجهولي الهوية) بالاعتداء عليها وسرقة حقيبة يدها وسحلها، وذلك حال سيرها في الطريق العام بدائرة قسم شرطة فاقوس، فيما كان المتهمان يستقلان دراجة نارية.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة على النحو المبين في بلاغ المجني عليها، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: «أحمد إ م ع س»، 21 عامًا، نجار، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير، و«محمد ع م ال»، اللذين تبين أنهما غافلا المجني عليهـا أثنـاء قـيـادتهما الدراجة النارية خاصتهما، وذلك حال سيرها في الطريق العام، إذ جذبا حقيبة يدها، وحال مقاومة المجني عليها لذلك التعدي تعرضت للسحل وسقطت أرضًا مغشيًا عليها، فيما تمكن الجناة من سرقة حقيبة يدها بالإكراه.

جرى ضبط المتهم الأول، وبالعرض على جهات التحقيق في قسم شرطة فاقوس قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.