السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم فى مخزن بإيتاى البارود

المضبوطات
المضبوطات

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار تلك الحملات أيام الجمع والعطلات الرسمية للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة. 

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية على الأسواق بمركز ومدينة إيتاى البارود، أسفرت عن ضبط 3 أطنان دقيق مدعم داخل أحد المخازن بمركز إيتاي البارود قبل قيام المخالف بنخلها وبيعها كدقيق حر.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

المرور البحيرة الاسواق محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة النيابة العامة

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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