السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل «دنيس كرييف» عضو وفد التفاوض الأوكرانى مع روسيا

طاولة المفاوضات الروسية
طاولة المفاوضات الروسية الأوكرانية

أعلنت القناة الرسمية للنائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، مقتل دنيس كرييف أحد أعضاء وفد المفاوضات مع روسيا، أثناء محاولة اعتقاله من طرف قوات الأمن الأوكرانية. 

ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أوكرانية وكذلك النائب في البرلمان "الرادا"، ألكسندر دوبينسكي، على قناته في "تيليغرام" فإن كيرييف أبدى مقاومة لدى محاولة اعتقاله من قبل السلطات الأوكرانية ما أدى لمقتله، مرجحة أن تكون محاولة الاعتقال كانت على خلفية شبهة ارتكاب خيانة عظمى.

وقالت صحيفة "أوبوزريفاتل" الأوكراني، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن المفاوض الأوكراني الذي شارك في اجتماع غوميل الأول، دينيس كيرييف، قُتل أثناء الاعتقال من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وهو مشتبه  بالخيانة.

للنائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي دنيس كرييف المفاوضات روسيا قوات الأمن الأوكرانية

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التنمية بأثر رجعى

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