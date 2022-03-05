إقامة مقرات الأجهزة الحكومية في «بورسعيد الجديدة» اعتبارًا من إبريل المقبل

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيتم إقامة مراكز خاصة بكل مديرية وإدارة على مستوى المحافظة بدايةً من أول أبريل المقبل داخل مدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر".

وقال محافظ بورسعيد، خلال زيارته للمدينة للمتابعة الميدانية المستمرة لسير ومعدلات العمل بمدينة "سلام": "كل المديريات والإدارات سيقدمون الخدمات في مدينة سلام طبقًا لتوجيهات الرئيس".

ولفت إلى أن المدينة الجديدة تعد مشروع تنموي متكامل لجميع المصريين، موجهًا بأهمية تضافر الجهود لإقامة مدينة نموذجية تحقق حياة كريمة لجميع المواطنين من أبناء مصر وخاصة أبناء مدينة بورسعيد وسيناء، وذلك بعد تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد لتشمل مدينة سلام مصر.

وأوضح أن بورسعيد أصبحت تملك مدينة إضافية على مساحة ٣٧ ألف فدان، تمتد من محطة الكهرباء بشرق بورسعيد وحتى بحيرة البردويل، وتشمل كافة المقومات الصناعية والزراعية واللوجيستية والسياحية والتعليمية بالإضافة إلى أنها تشمل مناطق سكنية على أعلى مستوى.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، يتضمن مشروع الإسكان بها في المرحلة الأولى ٢١٧ عمارة سكنية وتم الانتهاء من تنفيذ ٦٣ عمارة سكنية مكتملة المرافق بنسبة ١٠٠% ، تضم ٤ مناطق خدمية وتضم مراكز طبية وتعليمية وشرطية و نادي اجتماعي ومسجد وكنيسة ومدرسة ووحدة إطفاء ومول تجاري وعدد من المشروعات القومية والتنموية.