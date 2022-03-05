السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقامة مقرات الأجهزة الحكومية في «بورسعيد الجديدة» اعتبارًا من إبريل المقبل

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيتم إقامة مراكز خاصة بكل مديرية وإدارة على مستوى المحافظة بدايةً من أول أبريل المقبل داخل مدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر".

وقال محافظ بورسعيد، خلال زيارته للمدينة للمتابعة الميدانية المستمرة لسير ومعدلات العمل بمدينة "سلام": "كل المديريات والإدارات سيقدمون الخدمات في مدينة سلام طبقًا لتوجيهات الرئيس".

ولفت إلى أن المدينة الجديدة تعد مشروع تنموي متكامل لجميع المصريين، موجهًا بأهمية تضافر الجهود لإقامة مدينة نموذجية تحقق حياة كريمة لجميع المواطنين من أبناء مصر وخاصة أبناء مدينة بورسعيد وسيناء، وذلك بعد تعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد لتشمل مدينة سلام مصر.

وأوضح أن بورسعيد أصبحت تملك مدينة إضافية على مساحة ٣٧ ألف فدان، تمتد من محطة الكهرباء بشرق بورسعيد وحتى بحيرة البردويل، وتشمل كافة المقومات الصناعية والزراعية واللوجيستية والسياحية والتعليمية بالإضافة إلى أنها تشمل مناطق سكنية على أعلى مستوى.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، يتضمن مشروع الإسكان بها في المرحلة الأولى ٢١٧ عمارة سكنية وتم الانتهاء من تنفيذ ٦٣ عمارة سكنية مكتملة المرافق بنسبة ١٠٠% ، تضم ٤ مناطق خدمية وتضم مراكز طبية وتعليمية وشرطية و نادي اجتماعي ومسجد وكنيسة ومدرسة ووحدة إطفاء ومول تجاري وعدد من المشروعات القومية والتنموية.

خلال السياحية مستوى تحقيق مصري المواطنين جديدة قامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

مصرع 23 عنصرا شديدى الخطورة وضبط 5600 آخرين بـ11 ألف قطعة سلاح

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

خدمة تاريخية.. «السكة الحديد» تطلق أول قطار درجة ثالثة مكيف الثلاثاء

مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء فى العياط

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

«زيلينسكي» يدين رفض حلف «الناتو» تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مهمة صعبة».. هل تتوسط إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج