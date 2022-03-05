السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا توما يلتقي بفريق خدمة الشباب الإيبارشي

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

التقى نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صباح أمس، بفريق خدمة الشباب الإيبارشي بسوهاج، بقيادة الأب بولس ميخائيل.

جاء هذا لمناقشة ما تَمَّ تنظيمه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى وضع الرؤية المستقبلية للأمور التي تخص الفترة المقبلة، كما شجع نيافته فريق الخدمة وحفزهم على عمل المزيد من الإنجازات.

من هو الأنبا توما؟

يذكر أن المونسنيور توماس حليم حبيب، مواليد سوهاج فى 6 يوليو عام 1963، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1985، وعمل بالمحاماة لعامين، وفى عام 1987 التحق بالكلية الإكليريكية بالقاهرة لدراسة الفلسفة واللاهوت، وفى أكتوبر 1989 توجه لدراسة اللاهوت فى الجامعة الأوربانية الحبرية فى روما التابعة لمجمع انتشار الإيمان بالفاتيكان، وسيم كاهنا فى عام 27 مارس 1993 على يد غبطة البطريرك الأنبا اسطفانوس الثانى.

وفى عام 1996 تم ترشيحه للدراسة فى الأكاديمية الدبلوماسية للكرسى الرسولى بالفاتيكان، وفى يونيو 1998 قدم رسالة الدكتوراه فى القانون الكنسى وحصل على درجة الامتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما، وفى يوليو من نفس العام أنهى دراسته فى الأكاديمية الدبلوماسية، وفى أغسطس 1998 تم إرساله فى أول بعثة دبلوماسية له فى الهندوراس بأمريكا اللاتينية، وخدم كدبلوماسى فى رواندا ثم الكويت وإيران والعراق ولبنان وهولندا والجزائر وسوريا ومالطا.

فى 25 يونيو 2000 منحة قداسة البابا، درجة مونسنيور، وهو أول كاهن كاثوليكى يلتحق بالسلك الدبلوماسى للكرسى البابوى بالفاتيكان، وهو يجيد العديد من اللغات منها الإنجليزية والإيطالية والأسبانية والفرنسية.

وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر الاثنين المقبل، الصوم الكبير لمدة40 يومًا تنتهي ليلة عيد القيامة المجيد.

وهنأ الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون البطريركية، والمتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، الأقباط بالصوم الكبير.

وقال في نص تهنئته: «بالصيام نستعدّ معًا لاستقبال عيد القيامة، عيد انتصار الحبّ على الموت، والخير على آثام البشر وضعافاتهم، انتصار الربّ المتجسّد، انتصاري وانتصارك في جسد المسيح: الربّ الإنسان».

إيبارشية سوهاج السلك الدبلوماسي الدبلوماسية الكاثوليك معهد الدراسات الشباب الإيبارشي للأقباط الكاثوليك

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