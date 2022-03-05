السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الثلاثاء.. القومي للسينما يقيم ورشة الديكور السينمائي بمركز ثروت عكاشة الثقافي

القومي للسينما
القومي للسينما

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز  ورشة " مدرسة الديكور السينمائي" مجانا للهواة بمركز ثروت عكاشة الثقافي الذي يشرف عليه الكاتب مجدي الشحري يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٨ مارس في الخامسة مساء.

ويحاضر بالورشة مهندس الديكور شادي العناني وتحتوي المحاضرات على الجوانب الرئيسية لتصميم الديكور السينمائي والإخراج الفني من تحليل السيناريو والتفسير إلى مهارات البحث وتطوير المفاهيم وأساليب التصميم وإيجاد طرق مثيرة للاهتمام لتقديم الأفكار والمواد المختلفة من ماتريال لبناء ديكورات للأفلام والمسلسلات والبرامج والإعلانات.

يذكر أن ورشة الديكور السينمائي يقدمها المركز القومي للسينما للهواة ومحبي فن الديكور كدعم للشباب ومحبي السينما وذلك بمركز ثروت عكاشة بمدينة الفنون بالهرم.

وأقام المركز القومي للسينما يوم الإثنين الماضي، مؤتمرًا صحفيًا بسينما الهناجر وذلك للإعلان عن الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ومن المقرر انطلاق الدورة الـ 23 في الفترة من 17 وحتى 23 مارس المقبل.

وقررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية و القصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي تكريم المخرج  عواد شكرى وتكريم المخرج الكبير "خيرى بشارة"  وذلك تقديرا لتاريخه السينمائي الحافل.

كما قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة إقامة ورشة تحريك لأطفال الإسماعيلية علي هامش فعاليات الدورة 23 للمهرجان.

وتشمل الورشة على عدة وحدات لأفلام الرسوم المتحركة التقليدية، ورشة رسوم متحركة بتقنية الكات أوت (cutout) ، ورشة تحريك عرائس، و ورشة فن تشكيلي ،ورشة صلصال ورشة بكسليشن ( pixelation).

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنويًا بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي و أول المهرجانات العربية التي تخصصت في عرض الأفلام الوثائقية والقصيرة، وبدأت أولى دوراته عام 1991.

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