«الكرملين» يحذر من فرض قيود على شراء النفط الروسي

حذرت الرئاسة الروسية، اليوم، من تداعيات فرض قيود على شراء النفط الروسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، إن فرض حظر كهذا ستكون له عواقب وخيمة تقلب أسواق الطاقة العالمية، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد «بيسكوف» أنه سيكون هناك رد فعل على حرب العصابات الاقتصادية التي تشهدها موسكو.

وتابع: «نرى حرب عصابات اقتصادية على روسيا من معظم العالم، ونحن في وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية».

وشدد على أن روسيا ليست معزولة وهي أكبر من أن تفرض عليها الولايات المتحدة أو أوروبا عزلة.