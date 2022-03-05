زيلينسكي ينفي هروبه إلى بولندا: المجد لأوكرانيا والنصر للأبطال

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ، فى مقطع فيديو نشره من داخل مكتبه عبر حسابه على موقع "إنستجرام":أنا موجود فى كييف ومعي مساعدي أندريه يرماك، وأنهما يعملان بجدية، مشيرًا إلى أنهما يحبان الركض والجرى، لكن هذا الوقت ليس مناسبا.

وتابع: "يوميا تظهر العديد من الشائعات تفيد بهروبي خارج أوكرانيا، لكن كما ترون، فأنا متواجد هنا فى مكتبى، أندريه يرماك موجود هنا أيضا ولم نهرب لأى مكان، نحن نعمل ونحب الجرى، لكن الوقت الحالى ليس مناسبا للتمارين، المجد لأوكرانيا والنصر للأبطال".

يأتي هذا فيما سبق وقال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسى "الدوما"، قال، أمس الجمعة، إن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى غادر أوكرانيا وانتقل إلى بولندا.

يأتي هذا فيما قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن فلاديمير زيلينسكي، الرجل الأكثر تهديدا على هذا الكوكب هذه الأيام مازال يبتسم ويؤكد أن “الحياة كما هي.. أنا لازلت على قيد الحياة والشعور بأنني مهم للآخرين أمر جيد.. المعنويات جيدة، والفريق يعمل، ولم يغادر أحد”، هكذا اعترف الزعيم الأوكراني، الذي يعد سقوطه أو اغتياله من أهداف حرب موسكو، مشيرا إلى أنه إنسان مثل أي إنسان آخر يريد أن يعيش. “أفكر دائما في حياة جنودنا.. أفكر في أفراد عائلتي.. من ناحية أخرى، كوني رئيسا، ليس لدي الحق في أن أخاف على نفسي”.

وأصبح زيلينسكي "رئيس حرب" منذ أسبوع. وجاءت كلماته عندما التقى لأول مرة، الخميس 3 مارس، مع مجموعة من الصحفيين الدوليين، بما في ذلك لوموند الفرنسية، في مؤتمر صحفي محدود حيث أعد فريقه غرفة مجهولة المصدر في أحد أجنحة قصر مارينسكي، الرئاسة الأوكرانية، في وسط مدينة كييف.

ويريد زيلينسكي أن يظهر كرئيس دولة في مكانه وعمله المعتاد ولكن "لوموند" ترى أنه هذا لا يعنى أنه يعمل هناك أو يعيش هناك بشكل دائم.

وقالت صحيفة "لوموند" إنه بينما تصعد موسكو هجومها العسكري ضد أوكرانيا على الرغم من الإدانة العالمية ونداءات وقف إطلاق النار، وفيما تخشى كييف من محاصرة وشيكة، يريد زيلينسكي إيصال بعض الرسائل. ويبدو أن هذا الرئيس، المطارد والمنهك، والذي يقول إنه يجرى ما يقرب من خمسة عشر محادثة يوميا مع رؤساء دول أو حكومات، يوجه نداءه الأخير قبل ما يعتقد أنه "نهاية العالم".