محافظ مطروح يكرم عبدالحميد إسرافيل لمشاركته في الاهتمام بالمراعى والثروة الحيوانية

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، المهندس عبد الحميد إسرافيل مدير المراعى بمركز التنمية المستدامة بمطروح سابقا وذلك تقديرا لجهوده خلال فترة عمله مع بلوغه السن القانونى واستمرار جهوده ومشاركته مع الاهتمام بالمراعى والثروة الحيوانية.

وقدم محافظ مطروح الشكر لجميع العاملين على وضع الضوابط ووضع القانون لاستغلال وإدارة اراضى المراعى.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها محافظة مطروح بالتعاون مع مشروع تنمية المراعى بالساحل الشمالى الغربى HERD حلقة نقاشية حول ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضى المراعى.

وكانت انطلقت اليوم السبت، فعاليات مؤتمر مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي " HERD " تحت عنوان ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضي المراعي برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

جاء ذلك بحضور العمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ والدكتور عمرو عبدالمجيد ممثل مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي وأوروبا ( سيداري ) والدكتور كامل عامر رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والدكتور هامي الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والدكتور محمد يحي دراز منسق مشروع تنمية المراعي والمهندس حسين السنيني.

ورحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضيوف المحافظة من المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة مشيرا الى ان الحلقة النقاشية التي انطلقت فعالياتها اليوم تحت عنوان ضوابط تنظيم واستغلال وادارة اراضي المراعي تاتى استكمالاً لهدف محافظة مطروح في تعظيم مواردها والحفاظ عليها مع تنمية الثروة الحيوانية وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لمربى الثروة الحيوانية بمطروح.

وقال إن محافظة مطروح تعد ثانى أكبر محافظات الجمهورية مساحةً حيث تمثل 1/6 مساحة مصر مع امتداد ساحلى لمساحة 450 كم وعمق 400 كم وهى بذلك تمثل تنوعا بيئياً مع ما تتمتع به من إمكانيات تنموية هائلة فى كافة المجالات خاصة الإمكانيات والموارد الزراعية، إلا أن ذلك جعلها تقع فى المنطقة الجافة.