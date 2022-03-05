2 مليار جنيه لإنشاء محور الدلتا بالمنوفية

قال المهندس أحمد أبوالروس، وكيل وزارة النقل بالمنوفية، إنه يتم الآن العمل على قدم وساق بالمحور البديل لمعدية منشأة القناطر والتي تربط بين محافظتى المنوفية بالجيزة، والذي صدر في شأنه قرارا رئاسيا من الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب حادث غرق سيارة ربع نقل تحمل عمالة غير منتظمه من أهالي عزبة التفتيش والتي راح ضحايا فيها أكثر من ٩ أشخاص في واقعة أثارت تعاطف كبير وغضب عارم لصعوبة الموقف الذي اصاب أهالي الضحايا.

وأكد أبو الروس على أن محور الدلتا البديل لمعدية منشأة القناطر الرابط بين المنوفية والجيزة، يحتوي على 4 مراحل بطول 40 كيلو متر، المرحلة الأولى منه تم إسنادها لشركة المقاولون العرب، بتكلفة 2 مليار جنيه بطول 10 كيلو متر، تمر على محاور النيل، شاملة كباري وأنفاق لجعله طريق حر، لمنع معديات الموت والتي تسبب في إزهاق الأرواح،ولتفادي كوارث الطرق المماثلة.

وأكد وكيل وزارة النقل بالمنوفية، أنه جاري العمل على قدم وساق وسيتم المتابعة المستمرة بالعمل الدؤوب لإنهاء أعمال وإنشاء المحور الهام في أقرب توقيت ممكن، مؤكدا أن محاور النيل في صعيد مصر تم إنهاؤها خلال 48 شهرا وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها أن محاور النيل الأن تنفيذ كل 25 كيلو متر عكس السابق كانت تنفذ على 100 كيلو متر.