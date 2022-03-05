محافظ كفرالشيخ يثمن مشروع تنشيط الرياضة بالحدائق والمتنزهات العامة

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالمشروع القومي لتنشيط الرياضة بالحدائق والمتنزهات وممارسة الرياضة فى الهواء الطلق، وإجراء تمرينات لياقة بدنية.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن مديرية الشباب والرياضة وبالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، تواصل تنفيذ المشروع القومي لتنشيط الرياضة بالحدائق والمتنزهات العامة وممارسة الرياضة فى الهواء الطلق، موضحاً يهدف المشروع القومي إلى تشجيع ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق ، و نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية (رجال، وسيدات، وأطفال)، وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية.

ووجه الدكتور عزت، الدعوة لجميع فئات المجتمع للمشاركة فى البرامج الرياضية المتنوعة التي تقدمها مؤسسة الشباب والرياضة وممارسة الرياضة و اختيارها أسلوب حياة مثمناً على الدور الفعال للرياضة فى الحفاظ على الصحة العامة و رفع المناعة، مؤكداً على تحفز ممارسة الرياضة الإلتزام الأخلاقي والاهتمام بالوقت و تحسين المزاج العام.

من جهته، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه الفعاليات تضمنت أنشطة رياضية مُختلفة، من "مشي، وجري، وتمرينات رياضية ، وممارسة رياضة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لإيمانهم بأن الرياضة هي الوسيلة التي يُمكن أن تُحقق الكثير، وتُنمى لدى الشباب العديد من المبادئ والقيم، وتُرسخ التنافس الشريف.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن هذه المشروعات تأتي كوسيلة هادفة وفعَّالة نحو تحقيق الممارسة الرياضية وتحسين صحة المواطن و جعل الرياضة أسلوب حياة، مشيرًا إلى أن المشروعات تستهدف نشر ثقافة الرياضة لجميع المراحل العمرية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة للنشاط الرياضي، مؤكداً أن البرنامج يلقى نجاحا كبيرا، ويقوم به متخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة.

