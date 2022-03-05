تشتهر التوابل بنكهاتها المتفجرة بتحفيز لذلك قد تبحثين عن مثل هذه الأطعمة لتحسين مزاجك وشهيتك أثناء الحمل، لكن هل يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أثناء الحمل؟ هل هم آمنون للاستهلاك؟

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ hellomagazine ” تناول الأطعمة الغنية بالتوابل عند الحامل: الأمان والمخاطر والنصائح

هل من الآمن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أثناء الحمل؟

نعم ، من الآمن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أثناء الحمل، ولا توجد آثار معروفة للطعام الحار على نمو الجنين في أي وقت.

ما هي الآثار الجانبية لتناول الطعام الحار عند الحامل؟

عسر الهضم:

وهو إزعاج شائع بين النساء الحوامل وخاصة في المراحل المتأخرة من الحمل. قد تؤدي التوابل إلى تفاقم عسر الهضم لدى النساء اللاتي يعانين من هذه الحالة بالفعل .

غثيان الصباح:

هو اضطراب أثناء الحمل يتميز بالغثيان والقيء ونفور الطعام قد يؤدي استهلاك الأطعمة الغنية بالتوابل إلى تفاقم غثيان الصباح لدى عدد قليل من النساء الحوامل.

الحموضة المعوية:

تشكو معظم النساء الحوامل من حرقة معدة مزعجة أو ارتجاع خلال المراحل المتأخرة من الحمل. قد تؤدي الأطعمة الغنية بالتوابل إلى تفاقم أحماض المعدة ، مما يزيد من شدة حرقة المعدة.

ما هي الخرافات حول تناول الأطعمة الغنية بالتوابل عند الحامل؟

هناك العديد من الأساطير حول تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أثناء الحمل، ربما تكون قد سمعت عن العبارات التالية ، والتي لم يتم دعم أي منها بأدلة علمية كافية.

تسبب الأطعمة الغنية بالتوابل المخاض المبكر بسبب قدرتها العالية على توليد الحرارة.

يمكن أن تسبب الأطعمة الغنية بالتوابل إعاقات خلقية أو حتى إجهاض.

يمكن أن تتسبب الأطعمة الغنية بالتوابل في أن يولد طفلك أعمى.

تعاني بعض النساء من تهيّج الرحم بسبب الطعام الحار الذي يسبب المخاض.

يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالتوابل لتحفيز المخاض.

كيف تستهلك الأطعمة الحارة بأمان؟

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل في الخارج .

تحقق دائمًا من قائمة المكونات وتواريخ انتهاء الصلاحية الموجودة على عبوات التوابل.

قم بشراء البهارات الكاملة ومسحوقها بأنفسكم .

قلل أو تجنب الأطعمة الحارة إذا كانت تسبب لك الانزعاج.

شراء التوابل من العلامات التجارية المعتمدة من قبل السلطات المنظمة للأغذية فقط.

هل هناك فوائد لتناول الأطعمة الغنية بالتوابل أثناء الحمل؟

يحفز براعم التذوق لدى الطفل:

تشير دراسة إلى أن مستقبلات التذوق لدى الجنين تتطور بعد 30 أسبوعًا من الحمل يبتلع الجنين كل يوم القليل من السائل الأمنيوسي عندما تأكل المرأة الحامل طعامًا له نكهة معينة ، فإنها تتسرب إلى السائل وتدخل الطفل الذي لم يولد بعد إلى أذواق جديدة

مفيدة للصحة العامة:

قد تساعد التوابل في تحسين جوانب مختلفة من صحتك العامة أثناء الحمل على سبيل المثال ، تشير إحدى الدراسات إلى أن أولئك الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالتوابل خمس مرات أو أكثر في الأسبوع لديهم مستويات منخفضة من مستويات الكوليسترول الضار