تصادم لودر بسيارة ميكروباص فى مدينة نصر

وقع منذ قليل، حادث تصادم بين لودر وسيارة ميكروباص بمدينة نصر، وتسبب التصادم في إصابة 7 أشخاص.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود مصادمة ومصابين بطريق إعمار مصر بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين لودر وسيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تم نقل 3 منهم لمستشفى البنك الأهلي و4 مصابين لمستشفى التأمين الصحي ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.