القوى العاملة : تعيين 171 شاباً ضمنهم 31 «قادرون باختلاف» بمطروح

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 171 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 31 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 257 طالب عمل.

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية -فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يناير الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 85 منشأة، و13 حملة تفتيشية، وبحث شكوتين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 20 محضراً سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد ندوتي توعية.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 142 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 256 منشأة، وأسفر عن تحرير 12 محضراً لمنشآت مخالفة، وبحث 134 شكوى عمالية.

كانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت عن توفير أكثر من 7 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 72 شركة ومصنع قطاع خاص في 19 محافظة لشغلها خلال شهر مارس الجاري، وذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتغطي هذه الفرص 18 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء، والأقصر، وبورسعيد ، ودمياط، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، والمنوفية، والمنيا.