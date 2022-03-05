صحيفة: الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة فى أوكرانيا

سلطت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لحل الأزمة في أوكرانيا سلميًا من خلال التفاوض والحوار والتفاهم لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "حكمة وإصرار" - أن دولة الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة في أوكرانيا، مشيرة إلى رسالة الحكمة والإصرار على الحل السياسي التي أكدها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي، بعد أيام من اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت أن الإمارات منذ بدايات الأزمة إلى الآن تحشد طاقاتها باتجاه تغليب الدبلوماسية، انطلاقًا من حل سياسي يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي، حرصًا على سلامة وأمن المدنيين المتضررين، لافتة إلى أن اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية كان التأكيد دائمًا على ضرورة إيجاد تسوية من خلال الحوار والتفاوض.

وأشارت إلى أن الإمارات تريد سلامًا عادلًا ودائمًا يقر بالشواغل المشروعة لجميع الأطراف، ويلتزم أيضا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الداعية إلى احترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول "إن تحقيق سلام مستدام يتطلب الحوار والدبلوماسية الفعالة، والأزمة الحالية تصيب العالم بأكمله بالتوتر، ولذلك لا بد من تعاون وحوار مفتوح وحكيم يدفع باتجاه أي مخرج سلمي يرضي الأطراف المعنية، ويمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني".