السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنك الدولى» يبحث منح كييف قروضا بقيمة 700 مليون دولار

البنك الدولى
البنك الدولى

أكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في اتصال مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن البنك قد يمنح أوكرانيا قروضا بقيمة إجمالية تصل إلى 700 مليون دولار.

 

وجاء في بيان للبنك أن مالباس أكد لزيلينسكي أن مجلس محافظي البنك سيدرس منح أوكرانيا قرضا إضافيا بقيمة نحو 500 مليون دولار مع ضمانات شركاء، بينهم هولندا والسويد.

 

وأشار إلى أن البنك يعمل أيضا على إعداد مشاريع جديدة وإعادة هيكلة المشاريع القائمة لمنح دعم إضافي لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار مع نهاية الشهر الجاري.

 

وأكد رئيس البنك الدولي أنه تم إنشاء صندوق خاص للمانحين لمساعدة أوكرانيا وناقش مع زيلينسكي احتياجات أوكرانيا للتمويل.

 

وكان مالباس قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن البنك الدولي يعد حزمة دعم لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار.

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