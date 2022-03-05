«يونهاب»: كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان

أفادت وكالة "يونهاب" في كوريا الجنوبية بأن بيونج يانج أطلقت "قذيفة طبيعتها مجهولة" باتجاه بحر اليابان.

وقال العسكريون في كوريا الجنوبية إن بيونج يانج أطلقت "قذيفة واحدة على الأقل" صباح السبت بالتوقيت المحلي.

بدوره، أكد خفر السواحل الياباني رصده إطلاق الصاروخ من جهة كوريا الشمالية.

و أصدر إنذارا يدعوا جميع السفن في المنطقة لعدم الاقتراب من حطام الصاروخ في حال العثور عليها، والاتصال بالسلطات اليابانية فورا.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت عددا من التجارب الصاروخية منذ بداية العام الجاري.

وقالت إنها اختبرت صواريخ بالستية وفرط صوتية ونظاما صاروخيا متحركا على السكك الحديدية وغيرها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كوريا الشمالية، أن عملية الإطلاق التي أجرتها اليوم الماضي، والتي وصفتها كوريا الجنوبية واليابان بأنها إطلاق صاروخ باليتسي، هي في الواقع جزء من تطوير "قمر صناعي للاستطلاع"، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.



وذكرت الوكالة، أن "إدارة تطوير صناعة الفضاء الوطنية في كوريا الشمالية وأكاديمية علوم الدفاع نفذتا تجربة مهمة يوم الأحد بموجب خطة تطوير قمر صناعي للاستطلاع".



وأضافت الوكالة أن الاختبار ساعد المؤسستين على "التأكد من خصائص ومستوى دقة نظام التصوير عالي الوضوح ونظام نقل البيانات وأجهزة التحكم في الوضعية"،وفقا للوكالة.



يشار إلى أن أقمار الاستطلاع تستخدم بشكل أساسي للأغراض العسكرية.

ولم تقدم كوريا الشمالية أي تفاصيل بشأن المقذوف المستخدم في نقل الكاميرات، بينما قالت كوريا الجنوبية واليابان إنه صاروخ باليستي.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت "قذيفة طبيعتها مجهولة" بعد شهر شهد نوعا من الهدوء ولم تتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين.