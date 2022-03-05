نسمة عبدالعزيز تشعل مسرح سيد درويش برفقة وتريات الإسكندرية (صور)

أحيت عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، حفلا موسيقيا ضخما، مساء الجمعة، بمشاركة فرقة اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، وقيادة صوليست البيانو الشهير الفنان أمير عوض، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

مسرح سيد درويش كامل العدد

وأشعلت نسمة، حماس الجماهير بمشاركة نجوم الوتريات، وقدمت خلال الحفل برنامج مميز لمعزوفات موتسارت العالمية، بالإضافة إلى بانوراما من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها "شط إسكندرية، أكدب عليك، في هويد الليل، البخيل وأنا، أنت عمري، هذه هي الحياة، الدنيا ريشة في هوا، أشكي لمين، ديسباسيتو، الحلوة دي، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح".

وأقيم الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ورفع مسرح سيد درويش لافتة «كامل العدد»، خاصة أن نفدت التذاكر بالكامل عقب طرحها على موقع التذاكر الخاص بدار الأوبرا المصرية، وشباك تذاكر دار أوبرا الإسكندرية، بثلاث فئات الأولى بمبلغ 65 جنيها، والثانية بـ 50 جنيها، والثالثة بـ40 جنيها.

من جهة أخرى، تحيى نسمة عبد العزيز اليوم السبت، حفلا موسيقيا على مسرح اوبرا دمنهور، برفقة فرقتها الخاصة ومشاركة وتريات أوبرا الإسكندرية وقيادة صوليست البيانو أمير عوض أيضا.

يذكر أن عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز، بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاد بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

أما الفنان أمير عوض عازف بيانو، ومؤلف وموزع موسيقى ولد بالإسكندرية وبدأ دراسة البيانو فى سن السادسة حيث التحق بكونسرفتوار الإسكندرية، وفى عام 1999 حصل على دبلوم فى البيانو والنظريات الموسيقية من أكاديمية الفنون، كما حصل على شهادة المدرسة الملكية للموسيقى لندن فى عام 2001، وفى عام 2002 فاز بالجائزة الأولى فى مسابقة الموسيقى الأولى بالإسكندرية، كما حصل على شهادة الأداء من كلية ترينيتى للموسيقى بلندن، وقام بتدريس البيانو بكونسرفتوار الإسكندرية.