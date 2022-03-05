السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأغذية العالمى» يضع أنظمة متحركة لإطعام أكثر من 3 ملايين نسمة داخل أوكرانيا

مدير برنامج الأغذية
مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي

 قال مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن المنظمة الأممية تضع أنظمة متحركة لإطعام ما يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة ملايين نسمة داخل أوكرانيا.


وأضاف بيزلي -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية أن المنظمة تنشر فرقا على امتداد الحدود الأوكرانية للوصول إلى من لا يستطيعون المغادرة ومن يحتاجون لدعم غذائي فوري.


وأوضح بالقول: "لم يكن أحد يتوقع على الإطلاق حدوث شيء مثل هذا في أوروبا في القرن الحالي"، وأن الملايين من سكان أوكرانيا البالغ عددهم 43 مليونا أصبحوا إما لاجئين أو نازحين في الداخل.


وأشاد باستجابة البولنديين واصفا إياها بـ"الرائعة".

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