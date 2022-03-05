السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فوز «هشام سعودى» برئاسة النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية بأعلى الأصوات

الدكتور هشام سعودي
الدكتور هشام سعودي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية عن فوز الدكتور هشام سعودي بمنصب رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية بأعلى الأصوات.

 

وبلغ إجمالى عدد الحضور اليوم ٤٨٦٩ صوت مهندس، وبلغت الأصوات الصحيحه ٤٦١١ صوت، وبلغت الأصوات الباطلة ٢٥٨ صوت.

 

وحصل الدكتور هشام سعودي على ٢٣٤٥ صوت، وحصلت المهندسة سمر شلبي ٢٢٦٧ صوت.

 

وكانت قد أعلنت اللجنة القضائية في السابعة مساءً، غلق كافة اللجان فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية بعد انتهاء الموعد المحدد للتصويت في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة وبدء عملية الفرز فى اللجان الفرعية.

 

وشهدت الانتخابات إقبال الناخبين على اللجان فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت، تحت إشراف قضائى كامل.

 

وأجريت اليوم الانتخابات لاختيار رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية والنقيب العام والأعضاء المكملين حيث انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية في العاشرة صباحا، وحتى السابعة مساءً لاختيار رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية والنقيب العام ومقعد مكملين وسط إجراءات احترازية مشددة داخل نادي المهندسين.

 

وقال المهندس محمد فتح الباب رئيس لجنة الإنتخابات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه تمت كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات المرحلة الثانية وتقسيم اللجان إلى 32 لجنة انتخابية حسب تخصصات كل مهندس وتسهيل إجراءات التصويت.

 

وأضاف أنه في كل لجنة يتم التصويت في ثلاثة صناديق لاختيار ثلاثة مقاعد هما النقيب العام ورئيس نقابة الإسكندرية ومقعد مكملين، مؤكدا أن كافة اللجان تحت إشراف قضائى كامل.

 

يذكر أن من لهم حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 الف 544، ويفوز على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية الحاصل على أعلى الأصوات.

اللجنة القضائية نقابة المهندسين بالإسكندرية انتخابات هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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