حملة نظافة بامتداد شارع الجمهورية بحي شرق سوهاج

قامت فرق النظافة ومعدات الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، وتحت إشراف المحاسب عامر عوض رئيس الحي؛ بحملة لرفع كفاءة النظافة بامتداد شارع الجمهورية وفي إطار توجيهات السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة رفع كفاءة النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.

وأسفرت الحملة عن رفع كفاءة النظافة في المنطقة المستهدفة وتتواصل حملات النظافة في مختلف قطاعات الحي وعبر ثلاث ورديات كما تأتي هذه الحملات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ورفع كفاءة البيئة المحيطة بالتجمعات السكانية.

كما واصل الحى اليوم الجمعة استمرار النشاط اليومي المكثف لقسم الكهرباء بالفترة المسائية بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج تحت إشراف المحاسب عامر عوض رئيس الحي.

وانتهى إدارة الانارة باستكمال شارع أخميم سوهاج من أول بنك أبو ظبي حتى آخر حدود حي شرق أمام مدرسة اللغات.

وأكد عامر عوض رئيس الحى أن الحى يواصل إنارة ومراجعة شارع قناة السويس من أول مدرسة الحديثة بنات حتى كوبري الثقافة الجديد.

وأضاف عوض أنه تم إنارة شارع مسعد، وتم إنارة شارع الجنينة وشارع الاستراحة وشارع السنترال القديم بنجع أبو شجرة.

وتتواصل جهود مراجعة الإنارة في مختلف قطاعات الحي وفي إطار توجيهات السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة الاهتمام بأعمال مراجعة الإنارة في الشوارع الرئيسية والفرعية وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.

ولفت رئيس حى شرق سوهاج، إنه بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج يتم تنفيذ حملات صباحاً ومساءاً بنطاق حي شرق لمنع الباعة الجائلين والمحلات من الاستيلاء على قارعة الطرق ورفع الإشغالات من الشوارع.